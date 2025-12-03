हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, लखनऊ की बस्तियों में चेकिंग, हर मंडल में बनेंगे डिटेंशन सेंटर

UP में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, लखनऊ की बस्तियों में चेकिंग, हर मंडल में बनेंगे डिटेंशन सेंटर

CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 17 नगर निकायों में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान करने और उनकी सूची बनाने के निर्देश दिए हैं. ये सूची कमिश्नर और IG को देनी होगी.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 03 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की पहचान करने उनकी सूची बनाने और डिटेंशन सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद से प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है. 

राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के पास और सरोजिनी नगर इलाके में पुलिस प्रशासन ने तमाम ऐसी बस्तियों में जाकर घुसपैठियों को लेकर चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ जाकर लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान से जुड़े तमाम दस्तावेज खंगालने में जुट गए हैं. 

सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन में प्रशासन

गोमती नगर में चैकिंग अभियान के लिए आए पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस्ती में रहने वाले लोगों से उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक किए जा रहे हैं. इनमें से ज़्यादातर लोग हरदोई और सीतापुर के रहने वाले हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम इनका वैरिफिकेशन करते रहते हैं. ये लोग घरों में साफ-सफाई का काम करते हैं. 

यूपी में अवैध घुसपैठियों की तलाश तेज

पुलिस प्रशासन ने कहा कि अभी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के ज़रिए वैरिफिकेशन किया जा रहा है. इसके बाद इनके मूल पते पर भी गाँव प्रधान और अन्य लोगों के ज़रिए वैरिफेकेशन किया जा रहा है. इससे पहले सरोजिनी नगर में भी इसी तरह का बड़ा अभियान चलाया गया था.  

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 17 नगर निकायों में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान करने और उनकी सूची बनाने के निर्देश दिए हैं, ये लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपनी होगी. पहले चरण में कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए है. 

सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है. जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को यहां भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से प्रशासनिक अमला पूरे एक्शन में दिख रहा है. आने वाले दिनों में प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती हैं.  

इनपुट- नितीश पांडेय

बीएचयू में बीती रात जमकर बवाल, छात्रों को सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी

Published at : 03 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: ये तो हद हो गई... लगातार 20वीं बार टॉस हारा भारत, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
ये तो हद हो गई... लगातार 20वीं बार टॉस हारा भारत, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Dr. Rajendra Prasad Birth Anniversary समारोह से Rahul-Kharge की अनूठी तस्वीरें आई सामने
Indian Rupee 2025 में क्यों गिर रहा है? | Dollar Surge और Trade War का असर | Paisa Live
Sensex–Nifty Record High: Market Rally Explained | Why Your Portfolio Is Still in Loss? | Paisa Live
Why the Indian Rupee Is Crashing in 2025 | Dollar Surge, Trade War Impact | Paisa Live
Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: ये तो हद हो गई... लगातार 20वीं बार टॉस हारा भारत, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
ये तो हद हो गई... लगातार 20वीं बार टॉस हारा भारत, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
यूटिलिटी
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
ट्रेंडिंग
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
जनरल नॉलेज
देश के किस राज्य में सबसे सस्ता मिल रहा LPG सिलेंडर? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
देश के किस राज्य में सबसे सस्ता मिल रहा LPG सिलेंडर? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
कृति सेनन के घर में बजेगी शहनाई, दुल्हन बनने वाली हैं छोटी बहन नुपूर, इस दिन करेंगी शादी
कृति सेनन के घर में बजेगी शहनाई, दुल्हन बनने वाली हैं छोटी बहन नुपूर, इस दिन करेंगी शादी
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget