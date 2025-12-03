उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की पहचान करने उनकी सूची बनाने और डिटेंशन सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद से प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है.

राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के पास और सरोजिनी नगर इलाके में पुलिस प्रशासन ने तमाम ऐसी बस्तियों में जाकर घुसपैठियों को लेकर चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ जाकर लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान से जुड़े तमाम दस्तावेज खंगालने में जुट गए हैं.

सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन में प्रशासन

गोमती नगर में चैकिंग अभियान के लिए आए पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस्ती में रहने वाले लोगों से उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक किए जा रहे हैं. इनमें से ज़्यादातर लोग हरदोई और सीतापुर के रहने वाले हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम इनका वैरिफिकेशन करते रहते हैं. ये लोग घरों में साफ-सफाई का काम करते हैं.

यूपी में अवैध घुसपैठियों की तलाश तेज

पुलिस प्रशासन ने कहा कि अभी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के ज़रिए वैरिफिकेशन किया जा रहा है. इसके बाद इनके मूल पते पर भी गाँव प्रधान और अन्य लोगों के ज़रिए वैरिफेकेशन किया जा रहा है. इससे पहले सरोजिनी नगर में भी इसी तरह का बड़ा अभियान चलाया गया था.

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 17 नगर निकायों में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान करने और उनकी सूची बनाने के निर्देश दिए हैं, ये लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपनी होगी. पहले चरण में कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए है.

सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है. जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को यहां भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से प्रशासनिक अमला पूरे एक्शन में दिख रहा है. आने वाले दिनों में प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती हैं.

इनपुट- नितीश पांडेय

