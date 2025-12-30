लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन

लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है. जौनपुर के महराजगंज से ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह, उनके सरकारी गनर समेत 10 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है. पूर्व सांसद पर ज़मीन कब्जाने, धमकाने, एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

मामले में एफआईआर दर्ज कर थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. निर्माण कार्य के दौरान विनय सिंह ने धनंजय सिंह का नाम लेकर इलाकाई लोगों को धमकाया था. एसएचओ उपेन्द्र सिंह ने पीड़ित पक्ष पर ही एफआईआर दर्ज कर दी थी.

वीडियो वायरल होने पर धनंजय सिंह, विनय सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई. इसी मामले में एसएचओ उपेंद्र सिंह को लाईन हाज़िर किया गया. लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित स्वास्तिका सिटी की सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे ब्लाक प्रमुख मांडवी सिंह के पति का वीडियो वायरल हुआ और हड़कम्प मच गया.

पूरा मामला क्या है?

यह पूरा मामला 4500 स्क्वायर फीट में मकान और पीछे के रास्ते का है. जिस पर ब्लाक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह कब्जा कर रहे थे. आरोप है कि स्थानीय जनता के साथ पीड़ित रामू ने विरोध किया तो मारपीट की और धनंजय को फोन मिलाया. यह पूरा मामला मंगलवार (29 दिसंबर) का है.

आरोप ये भी है कि पीड़ित रामू पुत्र मैकु लाल को जातिसूचक शब्द इस्तेमाल किया और मारा भी. बाद में कोतवाल उपेंद्र सिंह पहुंचे पीड़ित पक्ष यानी रामू पर मुकदमा दर्ज कर दिया. पुलिस कमिश्नर से शिकायत हुई जांच के बाद कोतवाल को हटा दिया गया लाइनहाजिर कर दिया गया.

सपा ने पोस्ट किया था सांसद की धमकी देने वाला वीडियो

इसी मामले के धमकाने वाले वीडियो को और धनंजय सिंह से बात का धौंस देने का वीडियो सपा ने पोस्ट किया. पुलिस ने इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विनय सिंह और सरकारी गनर के साथ दस अज्ञात के खिलाफ धारा एस-सी एसटी, 191(2),191(3)190,115(2),352,351(3) 127(1),131,74,3(1)द ,3(1) धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

पूर्व सांसद पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है. वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है.