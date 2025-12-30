हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी, अब तक इतने लोगों को बनाया शिकार, DFO पर एक्शन

बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी, अब तक इतने लोगों को बनाया शिकार, DFO पर एक्शन

Bahraich News: बहराइच में भेड़ियों के हमले में बच्चों की मौत के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर DFO बहराइच राम सिंह यादव को हटा दिया गया है.

By : परवेज रिजवी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Dec 2025 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है. वन विभाग ने 24 घंटे में एक और भेड़िये को ढेर कर दिया है. अभी तक 8 भेड़िए मारे जा चुके हैं. डीएफओ के अनुसार अभी और भेड़िए इलाके में मौजूद हैं. इस इलाके में अब तक भेड़िये 12 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं.

इसमें लगभग 32 लोग घायल हुए है फखरपुर इलाके के नजदीक कछार स्थित में वन विभाग को एक और भेड़िये को मारने के मामले में सफलता मिली है. मंगलवार (30 दिसंबर) को फिर बीहड़ कछार इलाके में एक आदमखोर भेड़िया मारा गया.

डीएफओ ने दी यह जानकारी

डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि रात में कोहरा होने के कारण ट्रैक करने में दिक्कत आ रही थी. तो हम लोग सुबह से लगातार ट्रैकिंग कर रहे थे. ड्रोन के जरिए भेड़िये को ढूंढा गया जो झाड़ियों में छुपा हुआ था. जिसे ऑपरेशन के दौरान ढेर किया गया.

उन्होंने बताया कि अभी यहां और भेड़िये हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंसक नहीं हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार (30 दिसंबर) तक 8 भेड़िये मारे जा चुके हैं और अब तक भेड़िये के हमले से 12 मौते हो चुकी हैं और दर्जनों घायल हो चुके है. हमारी अपील है सब लोग घर में रहे और सुरक्षित रहें.

सीएम योगी के आदेश पर डीएफओ को हटाया

बहराइच में भेड़ियों के हमले में बच्चों की मौत के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर DFO बहराइच राम सिंह यादव को हटा दिया गया है. इस बीच एटा के डीएफओ सुंदरेशा सिंह को बहराइच का डीएफओ बना दिया गया है. 

साथ ही राम सिंह यादव को मुख्यालय से अटैच किया गया है. सीएम योगी की ओर से मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया गया. बता दें कि इलाके में भेड़ियों के आतंक की वजह से स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है. दहशत के चलते लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं. 

Published at : 30 Dec 2025 08:16 PM (IST)
