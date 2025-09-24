देवरिया में शिवाजी महाराज के विवादित पोस्टर पर विवाद, धरने पर बैठे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर उपनगर में सोमवार की रात चौक-चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा एक बैनर लगाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. मंगलवार की सुबह विरोध के चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर हटा दिया.

इस कार्रवाई से स्थानीय लोग नाराज हो गए और दोबारा बैनर लगा दिया. इसके बाद हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए.मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे रहे .और लोगों को समझा कर धरना समाप्त करा दिया.

प्रतिनिधि ने पक्षपात का लगाया आरोप

इसी बीच नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि व भाजपा नेता छट्ठेलाल निगम ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि “मोहर्रम के दौरान इस्लाम जिंदाबाद लिखे पोस्टर लगे थे, तब पुलिस-प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.

अब छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर लगाने पर आपत्ति की जा रही है.'छट्ठेलाल निगम ने घोषणा की कि अब रुद्रपुर के सभी दुर्गा पंडालों में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर लगाए जाएंगे.

क्या बोले बीजेपी नेता छट्ठे लाल

बीजेपी नेता छट्ठे लाल निगम ने बताया कि हम लोगों ने चौक पर शिवाजी महाराज का मुगलों के बाप हैं वाला पोस्टर लगाया था जिसकी सूचना मिलते इंस्पेक्टर वह पहुंचे और पोस्टर को हटवाने लगे जिस पर हमने आपत्ति जताते हुए कहा कि मोहर्रम के दौरान यहां पर इस्लाम जिंदाबाद के बैनर लगे थे जिस पर आपको कोई आपत्ति नहीं हुई और उस पोस्टर को नहीं उतरवाया गया.

इस मामले पर पुलिस प्रशासन ने सभी स्वयंसेवकों को थाने आकर बातचीत करने का लिए कहा जिस पर हम लोगों भारी संख्या में वह पहुंच रहे थे लेकिन सूचना मिली कि दूसरे रास्ते से इंस्पेक्टर द्वारा उस पोस्टर को उतारने और फाड़ने का काम किया जा रहा है जिस पर हम सभी चौक पहुंचे और उनकी निंदा की.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

वहीं बीजेपी नेता ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाए हैं और कहा है कि इन सभी दोषी पुलिसकर्मियों का तबादला किया जाए जिसपर उन्हें एसडीएम की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही कठोर से कठोर कार्यवाई की जाएगी.

वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो पुलिसकर्मी रुद्रपुर के अंदर नजर आ गए था उनकी खैर नहीं होगी. फिलहाल तमाम हिन्दू संगठन के लोग धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं.