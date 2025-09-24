महोबा जिला अस्पताल में अजब-गजब नजारा, मरीज के साथ काटने वाले सांप को लेकर पहुंचे परिजन

महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अजब-गजब नजारा देखने को मिला, जिसे देख हर कोई हैरत में पड़ गया. यहां पहले परिवार सांप के काटने के बाद युवक के साथ सांप को भी अस्पताल लेकर पहुंच गए. इसी तरह दूसरा मामला भी सामने आया, जहां परिवार जहां मरा हुआ सांप दिखाकर डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाई. कुछ ही घंटों में हुई दोनों घटनाओं से लोग हैरत में पड़ गए.

जानकारी के मुताबिक, पहली घटना सूपा गांव की है. यहां 24 वर्षीय सरमन कुशवाहा घर के बाहर दोस्तों संग बैठा था कि अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया. दोस्तों ने देखा कि चार फीट लंबा सांप पास ही मौजूद है. गुस्से में उन्होंने लाठी-डंडों से पीटकर उसे वहीं मार डाला. इसके बाद सभी सरमन को जिला अस्पताल ले आए. परिजन मरीज के साथ मरा हुआ सांप भी अपने साथ लाए थे. हालांकि, डॉक्टर ने स्थिति संभालते हुए तत्काल सरमन का इलाज शुरू किया.

जिंदा सांप को देखकर डर गए लोग

वहीं सलारपुरा निवासी रुक्मेश अपनी मां पार्वती अहिरवार (50) को लेकर इमरजेंसी वार्ड पहुंचा. बताया गया कि पार्वती बिस्तर पर सो रही थीं, तभी अचानक सांप ने उन्हें डस लिया. परिजनों ने साहस दिखाते हुए करीब तीन फीट लंबे सांप को जिंदा पकड़ लिया और महिला के साथ अस्पताल ले आए. रुक्मेश ने डॉक्टर को सांप दिखाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब यही है जिसने मां को काटा है, जल्दी इलाज कीजिए. अचानक जिंदा सांप देखते ही मरीज और स्टाफ सकते में आ गए.

अस्पताल में मची अफरा-तफरी

दो विचित्र घटनाओं ने अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बना दिया. लोग सहमे रहे और चर्चा करते रहे कि ऐसा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा है. हालांकि, डॉक्टर ने दोनों पीड़ितों का इलाज शुरू कर दिया और स्थिति पर काबू पा लिया. महज कुछ घंटों के भीतर दो ऐसे मामले सामने आए, जब परिजन सांप के डसने के बाद पीड़ितों को अस्पताल लाए और साथ में काटने वाले सांप को भी लेकर पहुंच गए. वहीं दूसरे परिवार ने तो हिम्मत दिखाते हुए जिंदा सांप ही वार्ड में ले गए. दोनों घटनाओं ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और स्टाफ को अचंभित कर दिया.