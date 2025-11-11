हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड ADG ने की अपराध समीक्षा बैठक, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश

उत्तराखंड ADG ने की अपराध समीक्षा बैठक, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश

Uttarakhand News: उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर एडीजी डॉ. वी. मुरुगेशन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Nov 2025 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने आज राज्यभर के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित की.

 इस बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के साथ-साथ एसटीएफ और सभी जनपदों के वरिष्ठ एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए, बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना और अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा.

सभी जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश

बैठक के दौरान एडीजी मुरुगेशन ने सभी जिलों के अधिकारियों को समन्वित, सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के हर जिले को अलर्ट मोड पर रखा जाए.

उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाके का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरजनपदीय सीमाओं, एयरपोर्ट, हवाई पट्टियों, वायु सेना स्टेशनों, हैलीपेड, होटल, धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बाजारों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए. 

तलाशी अभियान को और प्रभावी बनाया जाए- एडीजी

एडीजी ने कहा कि बीडीएस और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान को और प्रभावी बनाया जाए. बैठक में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र निस्तारित करने पर बल दिया गया. चोरी और लूट जैसी घटनाओं के 100 प्रतिशत अनावरण और बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. 

साथ ही डायल 112 से प्राप्त घटनाओं विशेषकर वाहन चोरी और स्नैचिंग की व्यक्तिगत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. एडीजी ने यह भी निर्देश दिया कि डायल 112 के रिस्पॉन्स टाइम को राज्य के औसत स्तर तक लाने के लिए संसाधनों का पुनर्संरचना किया जाए.

गंभीर अपराधों और संपत्ति संबंधी अपराधों के घटनास्थलों का निरीक्षण ऑल पर्पज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट और ड्रग डिटेक्शन किट के साथ समय पर करने और इसकी नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया. उन्होंने सभी विवेचकों को भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक पोर्टलों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 10:53 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, सत्ता के लिए और कितना गिरेंगे पाक PM?
शहबाज ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कितना गिरेंगे पाक PM?
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव में Congress पीछे, Mahagathbandhan को पड़ सकता है भारी!
Sandeep Chaudhary: बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Exit Poll 2025
Sandeep Chaudhary: 'किसी को भटकने मत दीजिए', प्रवक्ता ने किसे चेताया? | Bihar Exit Poll
Bihar Election 2025: भारी चुनाव से किस गठबंधन को होगा नुकसान, Ground Report ने समझा दिया | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: कहा पीछे रह गए Tejashwi? बिहार एग्जिट पोल में RJD के लिए झटका | Bihar Exit Poll
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, सत्ता के लिए और कितना गिरेंगे पाक PM?
शहबाज ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कितना गिरेंगे पाक PM?
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget