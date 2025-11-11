दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को धमाका हो गया है. इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. जिसके बाद प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई. देर रात से ही प्रदेश के सभी नाके, प्रमुख चौराहे और जगहों पर नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही हैं.

यूपी की तमाम प्रमुख जगहों मथुरा, आगरा, अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर के चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां अपनी नज़र बनाए हुए हैं. हर आने-जाने वाले पर निगरानी की जा रही है.

सीएम योगी ने की सुरक्षा की समीक्षा

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में धमाके की घटना के बाद है रात में प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और यूपी डीजीपी से बात की और सभी प्रमुख मंदिर और प्रमुख जगहों पर सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए. वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद डीजीपी मुख्यालय ने तमाम जगहों पर पुलिस फोर्स बढ़ाने और सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं.

सभी प्रमुख स्थानों पर चला चेकिंग अभियान

दिल्ली ब्लास्ट के बाद मथुरा में देर रात को ही डीएम एसएसपी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आसपास चेकिंग अभियान चलाया, सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस फोर्स ने सघन चेकिंग की, संदिग्ध वाहनों, लोगों को रोककर चेकिंग की जा रही है. मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, दे रात ही कमिश्नर, आईजी, एसएसपी मंदिर पहुंचे और जांच की.

राजधानी लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है. भीड़-भाड़ वाले इलाकों में फोर्स तैनात की गई है और लखनऊ में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है. आजमगढ़ में भी पुलिस अलर्ट पर रही और सतर्कता को बढ़ा दिया गया. बस स्टेशन, नरौली चौराहा, सिधारी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

काशी विश्वनाथ मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ी

प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई. डॉग स्क्वॉयड, बम डिस्पोजल स्क्वॉयड के साथ चेकिंग की गई. वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर समेत तभी इलाकों में देर रात को ही चेकिंग अभियान चलाया गया.

बता दें कि सोमवार शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में ब्लास्ट हो गया. ये धमाका इतना तेज था कि आसपास की तीन-चार गाड़ियों को भी नुक़सान हुआ और मेट्रो स्टेशन पर लगे शीशे टूट गए. इस ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है.

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत पर CM योगी ने जताया दुख, हाई अलर्ट पर UP



