दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार (10 नवंबर) की शाम हुए ब्लास्ट में करीब 8 लोगों की मौत की खबर है. इस वीभत्स घटना के बाद से दिल्ली समेत आसपास के हर राज्य में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लास्ट में जान गंवाने वालों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट के जरिए लिखा, "आज दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट की घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद है. मेरी संवेदनाएं असमय कालकवलित हुए लोगों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें."

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 10, 2025

अखिलेश यादव ने भी जताया दुख

धमाके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस विस्फोट के हर पहलू की जांच की मांग की है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "दिल्ली ब्लास्ट एक बेहद दुखद और गंभीर घटना है. इसकी हर पहलू से जांच की जाए. इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है, उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रबंध किए जाएं."

पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट

दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ और दिल्ली से सटे नोएडा में चेकिंग अभियान चल रहा है. लखनऊ कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने जानकारी दी है कि लखनऊ की सबसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है.

उधर लाल किले पर ब्लास्ट के बाद नोएडा में भी हाई अलर्ट है. नोएडा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग हो रही है. भारी पुलिस फोर्स अलग-अलग इलाके में चेकिंग अभियान चला रही है. शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक सेक्टर 18 में पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है औ संदिग्ध वाहनों और लोगों को रोककर चेकिंग की जा रही.