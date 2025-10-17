बिहार चुनाव में BJP प्रत्याशी देवेश कांत के नामांकन में रहेंगे CM धामी, जनसभा भी करेंगे संबोधित

बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्टार प्रचारक बनाया है. जिसमें उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को धामी गोरिया कोठी विधानभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन में शामिल होंगे. इसके साथ ही वे एक चुनाव जनसभा को भी संबोधित करेंगे. सीएम धामी इससे पहले पार्टी के लिए दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी प्रचार कर चुके हैं. इसी तर्ज पर पार्टी उनका बिहार में भी सहयोग ले रही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोरिया कोठी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन में शामिल होंगे. इस दौरान चुनावी रैली को भी वह संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर चुके हैं. दिल्ली में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए भी चुनाव प्रचार किया था, जिसका ज़िक्र उन्होंने बाद में खुद करते हुए बताया था कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके लिए प्रचार किया था जिसके चलते उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई थी.

आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार के गोरिया कोठी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी देवेश कांत के नामांकन में शामिल होंगे. इसके बाद नारायण महाविद्यालय मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे. रैली में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याण योजनाओं व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास के मुद्दों पर जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंग.

बिहार में एनडीए सरकार का दावा

बता दें कि एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को लेकर कहा था कि मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे जहां भी पार्टी प्रचार के लिए भेजेगी या काम करने के लिए भेजेगी, मैं चला जाऊंगा.