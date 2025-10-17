हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?

Bihar Election: बिहार की चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे. तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट दिखा के अपनी फोटो भी दिखाएंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Oct 2025 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव के बीच दानापुर विधान सभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार आए. दानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है. सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिहार के चुनाव में यह विकास की बात नहीं कर रहे हैं. इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए.

सीएम योगी ने कहा कि आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक शिगूफा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए.

फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे- सीएम योगी

इस जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे. तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा के अपनी फोटो भी दिखाएंगे लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो. जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके.

माफिया राज नहीं चलेगा- योगी

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी आज यह साजिश कर रही है. लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी. अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है. बिहार के सामने कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा किया था. याद करिए इन लोगों ने हर जिले में एक बड़ा माफिया पाल डाला. ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे. लेकिन अब पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा गरीब के हक पर डकैती डालेगा उसकी जगह जेल में होगी.

Published at : 17 Oct 2025 07:24 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav UP NEWS YOGI ADITYANATH Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
