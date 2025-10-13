लखनऊ की रैली के बाद BSP चीफ मायावती ने उठाया बड़ा कदम, पश्चिमी यूपी में किया बड़ा बदलाव

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पिछले दिनों हुई लखनऊ रैली से काफी उत्साहित है. जिसके बाद पार्टी की ओर से पश्चिमी क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है. बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पश्चिम क्षेत्र और मेरठ मंडल के प्रभार में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है. बसपा की रैली में पश्चिमी क्षेत्र की भूमिका काफी अहम रही थी, जिसके बाद ये परिवर्तन किया गया है.

बसपा ने अब पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव के साथ वरिष्ठ नेता सूरज सिंह जाटव को पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बना दिया है. वहीं मेरठ मंडल के पदाधिकारियों में भी फेरबदल कर दिया गया है. बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने रैली की सफलता के बाद दलित-मुस्लिम समीकरण के तहत संगठन में फेरबदल कर दिया है.

बसपा ने पश्चिमी यूपी में किया बदलाव

बसपा सुप्रीमो को पश्चिमी यूपी में काफी उम्मीदें हैं, जिसे देखते हुए ये परिवर्तन किए गए हैं और अब राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव के साथ अब वरिष्ठ नेता सूरज सिंह जाटव को भी लगाया गया है. ताकि इस क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके.

पश्चिमी क्षेत्र के साथ मेरठ मंडल में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें मंडल की जिम्मेदारी डॉ कमल सिंह राज, मेघानंद जाटव, रोहताश सिंह जाटव के साथ परवेज़ आलम उर्फ गोलू को दी गई है. कमलराज सिंह इससे पहले मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी देख रहे थे. मेरठ मंडल का काम देख रहे सतपाल सिंह पेपला को अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है.

बसपा में किए गए ये बदलाव साल 2027 के चुनावों को देखते हुए किए हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के संगठन में और भी बदलाव हो सकते हैं. बता दें बसपा ने कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें भारी संख्या में प्रदेशभर से लोग शामिल हुए थे. इस रैली के ज़रिए बसपा ने पार्टी में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था.

देवकीनंदन ठाकुर, धीरेंद्र शास्त्री लगाएंगे चौके-छक्के, जानें कब और कहां होगी सनातन क्रिकेट लीग?



