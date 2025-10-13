देवकीनंदन ठाकुर, धीरेंद्र शास्त्री लगाएंगे चौके-छक्के, जानें कब और कहां होगी 'सनातन क्रिकेट लीग'?

मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली में 18 अक्टूबर को सनातन क्रिकेट लीग कराने का ऐलान किया है. उन्होंने पत्रकारों को इस लीग के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस क्रिकेट लीग में जो टीमें शामिल होंगी उनका नेतृत्व जाने-माने कथावाचक करेंगे. इससे जो भी आमदनी होगी वो बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्पित होगी.

देवकीनंदन ठाकुर ने इस क्रिकेट लीग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें चार टीमें शामिल होंगी. चारों टीमों का नेतृत्व प्रसिद्ध कथावाचक और सनातन धर्म के गौरव करेंगे. इनमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, इंद्रेश उपाध्याय, चिन्मयानंद बापू और वो ख़ुद देवकीनंदन ठाकुर खुद शामिल होंगे.

बाढ़ पीड़ितों के लिए इस्तेमाल होगा पैसा

इस क्रिकेट लीग का नाम 'सनातनी क्रिकेट लीग' रखा गया है. उन्होंने बताया कि इस क्रिकेट लीग से जो आमदनी की होगी उसका इस्तेमाल बाढ़ पीड़ितों के घर दीपक जलाने के लिए किया जाएगा. हरेक टीम का मैच 10 ओवर का होगा. इस टीम में कथा वाचक के साथ-साथ संत समाज और पारिकर के लोग भी होंगे, जो अलग-अलग टीमों का हिस्सा होंगे.

दिल्ली में होगा सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन

इन चारों टीमों को अलग-अलग नाम भी दिए गए हैं जो बेहद दिलचस्प है. इन टीमों में देवकीनन्दन महाराज की टीम का नाम है वृंदावन वॉरियर, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बजरंग ब्लास्टर्स टीम के कप्तान होंगे, इंद्रेश उपाध्याय की राधे रॉयल्स, चिन्मयानंद बापू की टीम का नाम होगा राघव राइडर्स. ये मैच दिल्ली के पहाड़गंज स्थित कर्नल सिंह स्टेडियम में आयोजित होंगे.

देवकीनंदन महाराज ने कहा अब जय श्री राम के जयकारे बांग्लादेश नहीं पूरे संसार में लगेंगे क्योंकि राम सबके है. वहीं चीफ जस्टिस गवई के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ही हमारे भगवान का अपमान करेगी तो हम न्याय मांगने कहां जाएंगे? उन्होंने कहा कि वो अभी 85 दिन की विदेश यात्रा पर थे, वहां भी उनसे लोग पूछते है सनातन बोर्ड का क्या हुआ?

देवकीनंदन ने कहा कि हमारी सरकार से विनती है हिन्दुओं के मंदिर संरक्षण और सेवा के लिए सनातन बोर्ड बनाया जाए.