हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ यूं दी बधाई

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ यूं दी बधाई

Lucknow News: नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता थे. इससे पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था. वे पार्टी के बारहवें अध्यक्ष हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Jan 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज नितिन नबीन ने विधिवत कार्यभार दिल्ली के मुख्यालय में ग्रहण कर लिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बधाई दी है. मुख्यमंत्री योगी दिल्ली में भी मौजूद रहे थे. और क नितिन नबीन के प्रस्तावक भी थे.

नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता थे. इससे पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था. वे पार्टी के बारहवें अध्यक्ष हैं. जे.पी नड्डा अब तक बीजेपी अध्यक्ष थे. पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर युवाओं को मौका देने का संदेश दिया है.

सीएम योगी का बधाई संदेश

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “नितिन नबीन जी को बीजेपी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई. पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में आप अंत्योदय के पथ पर चलते हुए अपनी निष्ठा व समर्पण से संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे एवं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं में 'राष्ट्र प्रथम' के भाव को और सुदृढ़ करेंगे. आपके उज्ज्वल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं."

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष 2027 में है, इसके साथ ही पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव है. जबकि पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव है जो नितिन नबीन की पहली परीक्षा होगी. वहीं दक्षिण भारत में भी बीजेपी को बढ़ाना उनके लिए चुनौती से कम नहीं है. 

निर्विरोध चुने गए नितिन नबीन

महज 45 साल की उम्र मेंर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नितिन नबीन पहले शख्स हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि वे संगठन में मेरे बॉस हैं. उन्हें पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं भी दीं. नितिन नबीन के कार्यभार ग्रहण के मौके पर बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री के सतह ही कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजद रहे थे.

Published at : 20 Jan 2026 03:36 PM (IST)
Nitin Nabin UP NEWS Yogi Adityanath
