नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर देखने को मिला है, जहां थाना सेक्टर-49 क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार जैगुआर कार की ट्रक से टक्कर हो गई. दोनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं.

जानकारी के मुताबिक, जैगुआर कार तेज रफ्तार में थी और वो आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, जिसमें जैगुआर कार का संतुलन बिगड़ गया, जिससे कार और कैंटर ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में 19 वर्षीय फलक अहमद की मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है.

कार में ये लोग थे सवार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार संख्या HP 11 C 6330 में चार युवक-युवतियां सवार थे. सभी भंगेल की ओर से एलिवेटेड रोड होते हुए अगापुर की तरफ जा रहे थे. कार सवारों की पहचान आयुष भाटी (18) निवासी सेक्टर-47, नील पवार (18) निवासी सेक्टर-50, फलक अहमद (19) निवासी सेक्टर-47 और अंश (18) निवासी सेक्टर-48 के रूप में हुई है.

ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि एलिवेटेड रोड पर आगे चल रहे एक अज्ञात कैंटर ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान कार चालक का नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके बाद कार ट्रक से टकरा गई. टक्कर में जैगुआर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान फलक अहमद ने दम तोड़ दिया.

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

फिलहाल थाना सेक्टर-49 पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के बाद मौके से फरार हुए अज्ञात कैंटर ट्रक की तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. विधिक कार्रवाई जारी है.