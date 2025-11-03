'इंडिया गठबंधन में तीन बंदर- पप्पू ,टप्पू और अप्पू' बिहार में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राज्य में प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए ऐसा बयान दिया है जो सियासी विवाद का केंद्र बन सकता है.

दरभंगा स्थित केवटी विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन में तीन बंदर आ गये हैं. पप्पू , टप्पू और अप्पू. सीएम योगी ने कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता. टप्पू सच देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता.

मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी,विदेश दौरों में देश के खिलाफ बोलते हैं.उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के कार्यकाल में नरसंहार हुआ लेकिन अब राज्य में कोई अराजकता और दंगा नहीं है. अब मिथिला में सब चंगा है.

बिहार के दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बंटेगे नहीं तो कटेंगे नहीं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे. एनडीए के विजय को बिहार के विजय से जोड़ कर देखना होगा. सीएम योगी ने कहा कि केवटी विधानसभा सीट पर मुरानी मोहन झा को विजयी बनाइए, असामाजिक तत्व और दंगाई को मत पनपने दीजिए. सीएम योगी ने कहा कि यूपी में हमलोग पेशवेर अपराधी के छाती पर बुलडोजर चलवाते हैं. नीतिश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनाइए.

आरजेडी के सरकार के समय 76 से अधिक नरसंहार हुआ- योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने कहा कि जब भी बिहार में आरजेडी और कांग्रेस आती है दंगा होता है और अपहरण एक उघोग बन जाता है. केवटी विधानसभा में अब कोई दंगा और आराजकता नहीं है, अब मिथिला में सब चंगा है. आरजेडी के सरकार के समय 76 से अधिक नरसंहार हुआ था बिहार में जातीय दंगा होता था. बंदूक और कट्टा लेकर ये बिहार के व्यवस्था को खराब करते हैं. राहुल गांधी देश से बाहर जाकर देश को अपमानित करते हैं, इन लोगों को एनडीए सरकार का विकास नहीं दिखाता है.

आरजेडी ने बिहार को दंगों में झोंक दिया था- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आरजेडी ने बिहार को दंगों में झोंक दिया था. समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामभक्तों पर गोली चलवाई थी और पूरे अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था. आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिन्दू विरोधी हैं, मां जानकी के विरोधी हैं. ये लोग राम का विरोध करते हैं और ये रामद्रोही है. ऐसे कौन लोग थे जिसके कारण कश्मीर से हिन्दू विहीन हो गए थे, कांग्रेस ने पाप किया था. कश्मीर में पाकिस्तानी बस रहे थे. कश्मीर को विवादित कांग्रेस ने किया है, पीएम मोदी और अमित शाह ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया है.