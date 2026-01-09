हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPravasi Bharatiya Divas: भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?

NRI Day: हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे यानि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है. आइए इसी क्रम में जान लेते हैं कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भारतीयों का कितना योगदान है?

By : निधि पाल | Updated at : 09 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे सिर्फ फैक्ट्रियां, खेत या स्टार्टअप ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में बसे करोड़ों भारतीय भी हैं. ये लोग विदेशों में रहकर जो कमाते हैं, उसका असर सीधे भारत की जेब पर पड़ता है. कभी परिवार के खर्च के लिए भेजा गया पैसा, तो कभी बड़े निवेश के रूप में आई रकम- यही कारण है कि भारत आज आर्थिक झटकों के बीच भी संतुलन बनाए रख पाता है. आखिर देश की GDP में NRI का रोल कितना बड़ा है? आइए जान लेते हैं.

NRI और भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत रिश्ता

नॉन-रेजिडेंट इंडियन यानी NRI भारत के लिए सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं हैं, बल्कि आर्थिक ताकत भी हैं. विदेशों में काम करने वाले भारतीय हर साल बड़ी मात्रा में पैसा भारत भेजते हैं. इसे रेमिटेंस कहा जाता है. यही रेमिटेंस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. 

रेमिटेंस से कैसे मजबूत होती है GDP?

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जिन्हें सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, NRI द्वारा भेजा गया पैसा भारत की GDP का करीब 3% तक योगदान देता है. यह रकम सीधे तौर पर परिवारों की आमदनी बढ़ाती है. इससे घरों में खर्च बढ़ता है, बाजार में मांग आती है और कारोबार को गति मिलती है. 

घरेलू खपत को मिलता है सीधा फायदा

जब विदेश से पैसा भारत आता है, तो उसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, घर बनाने, गाड़ी खरीदने और रोजमर्रा की जरूरतों में होता है. इससे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स और सर्विस सेक्टर को सीधा फायदा मिलता है. यही घरेलू खपत GDP को मजबूत आधार देती है.

निवेश के जरिए बनते हैं नए अवसर

NRI सिर्फ पैसा भेजने तक सीमित नहीं हैं. वे भारत में रियल एस्टेट, शेयर बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स में भी निवेश करते हैं. खासतौर पर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में NRI निवेशकों की भूमिका तेजी से बढ़ी है. इससे न सिर्फ पूंजी आती है, बल्कि नए रोजगार भी पैदा होते हैं. 

रोजगार सृजन में NRI की भूमिका

NRI द्वारा लगाए गए निवेश से कई नई कंपनियां और प्रोजेक्ट शुरू होते हैं. इससे आईटी, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में नौकरियां पैदा होती हैं. कई बार विदेश में अनुभव हासिल कर चुके भारतीय वापस आकर खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बढ़ते हैं. 

विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक सुरक्षा

रेमिटेंस और NRI निवेश से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है. यही भंडार वैश्विक मंदी, तेल की बढ़ती कीमतों या अंतरराष्ट्रीय संकट के समय भारत को सहारा देता है. अर्थशास्त्री मानते हैं कि यही वजह है कि भारत कई बार वैश्विक झटकों को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से झेल पाया है. 

ज्ञान और स्किल का फायदा

पैसे के साथ-साथ NRI अपने अनुभव और स्किल भी भारत लाते हैं. खासकर आईटी, हेल्थकेयर और मैनेजमेंट सेक्टर में लौटने वाले NRI नई तकनीक और आधुनिक सोच लेकर आते हैं. इससे भारतीय कंपनियों की कार्यशैली और प्रतिस्पर्धा क्षमता बेहतर होती है. 

Published at : 09 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Pravasi Bharatiya Divas NRI Day India GDP NRI
