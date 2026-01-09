उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का दौर जारी हैं. गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी रही, जिसके चलते सड़कों पर वाहन चलाने में दिक्कत हुई हैं. हालाँकि आज मौसम में मामूली बदलाव होने का अनुमान जताया गया है. शुक्रवार को लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन, बर्फीली हवाओं की वजह से गलन महसूस होगी.

यूपी में इस बार सूखी ठंड पड़ रही हैं. पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड को बढ़ा दिया है. सुबह और शाम के समय हाड़ कंपाने वाली सर्दी महसूस हो रही हैं. हालांकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत ज़रूर है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान जताया है. हालांकि प्रयागराज कुशीनगर जैसे जनपदों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई हैं.

यूपी में कोहरे और सर्दी का सिलसिला जारी

शुक्रवार को पश्चिमी संभाग में लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत मिलेगा. आज यहां के ज्यादातर जिले ग्रीन जोन में है, यहां कोहरे या शीत लहर की चेतावनी नहीं दी गई हैं. जबकि पूर्वी यूपी के कई जिलों में आज भी घने कोहरे की चेतावनी है. दोपहर में धूप निकलने का अनुमान हैं, सूरज चढ़ने से कोहरा छंटेगा और गुनगुनी धूप राहत देगी.

मौसम विभाग ने आज यूपी के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र व आसपास के इलाकों में आज घना कोहरे छाए रहने का अनुमान हैं. प्रदेश के बाकी सभी जिले आज ग्रीन ज़ोन में बने हैं. इन जिलों में न कोहरे और न ही शीत दिवस की चेतावनी दी गई हैं.

लखनऊ, नोएडा में आज कैसे रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को धूप निकली लेकिन, शाम होते-होते एक बार फिर से ठंड बढ़ गई हैं. जिससे लोग घरों में दुबक गए. बीते 24 घंटों में यहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. नोएडा-गाजियाबाद में भी लोगों को ठंड से ज्यादा राहत मिलने के आसार नहीं हैं. हालांकि यहां आज कोहरा कम रहेगा.

चुर्क में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और सुल्तानपुर में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने और फिर 2-4 डिग्री तापमान गिरने का अनुमान जताया है. दो दिन बाद न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी.

