श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित और अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म 'इक्कीस' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगातार संघर्ष कर रही है. पॉजिटिव रिव्यू और क्रिटिक्स द्वारा की गई सराहना के बावजूद, ये वॉर बेस्ड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में नाकामयाब रही है. वहीं अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. इसी के साथ चलिए जानते हैं 'इक्कीस' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'इक्कीस' ने 8वें दिन कितनी की कमाई?

'इक्कीस' साल 2026 की पहली बॉलीवुड रिलीज थी. इस वॉर बेस्ड फिल्म का काफी बज भी बना हुआ था लेकिन ये फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में कामयाब नहीं हो पाई. हालांकि इसकी शुरुआत और ओपनिंग वीकेंड़ अच्छा रहा था लेकिन वीकडेज में ये फिल्म पटरी से उतर गई और इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की गई. 7 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 24.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार को, सिनेमाघरों में अपने आठवें दिन, 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया.

जिसके बाद इस फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब 25.60 करोड़ रुपये हो गया है.

गुरुवार को फिल्म की हिंदी सिनेमाघरों में कुल ऑक्यूपेंसी 8.70% रही, जो मेजर सेंटर्स में लिमिटेड दर्शकों की संख्या को दर्शाती है.

'इक्कीस' की कमाई को लगेगा अब झटका

'इक्कीस' ने बड़ी मुश्किल से 25 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. वहीं 60 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म अब भी अपना आधा बजट वसूल नहीं कर पाई है. वहीं इस शुक्रवार यानी 9 जनवरी को सिनेमाघरों में प्रभास की द राजा साब ने भी दस्तक दे दी है. पहले से ही धुरंधर से मात खा रही इस फिल्म के लिए अब द राजा साब के आगे टिकना मुश्किल लग रहा है और इस नई पैन इंडिया फिल्म के आने से 'इक्कीस' की कमाई को झटका लगना लाजमी है. अब देखने वाली बात होगी कि अगस्त्य नंदा की ये फिल्म अपने दूसरे वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है?

'इक्कीस' के बारे में

दिनेश विजान के बैनर मैडॉक फिल्म्स के तहत निर्मित, 'इक्कीस' में अगस्त्य नंदा के अलावा दिवंगत धर्मेंद्र, सिमर भाटिया, विवान शाह, सिकंदर खेर और जयदीप अहलावत भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म को श्रीराम राघवन ने अरिजीत बिस्वास और पूजा लाधा सुरती के साथ लिखा है. इक्कीस की कहानी अगस्त्य नंदा द्वारा स्टारर किरदार अरुण खेत्रपाल के इर्द-गिर्द घूमती है. अरुण 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, उनके असाधारण साहस और बलिदान के लिए, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था.