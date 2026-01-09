हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर

WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का मानना है कि आगामी सीजन काफी रोचक होने वाला है. पेपर पर यूपी वॉरियर्ज की टीम मजबूत दिख रही है.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 09 Jan 2026 06:34 AM (IST)
महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से हो रही है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का मानना है कि आगामी सीजन काफी रोचक होने वाला है. पेपर पर यूपी वॉरियर्ज की टीम मजबूत दिख रही है.

आईएएनएस से विशेष बातचीत में अंजुम चोपड़ा ने कहा कि हमने हाल ही में वनडे विश्व कप जीता है. हमारे खिलाड़ियों का विश्व कप में प्रदर्शन अच्छा रहा था. इसलिए महिला प्रीमियर लीग में शामिल फ्रेंचाइजियों का आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा है. किसी भी टीम को मजबूत और कमजोर नहीं कहा जा सकता है. मुझे पेपर पर यूपी वॉरियर्ज मजबूत दिख रही है, लेकिन लीग के दौरान कैसी टीम खेलेगी और टीम कैसी प्लेइंग इलेवन के साथ जाएगी, ये काफी अहम होगा.

उन्होंने कहा, "यूपी वॉरियर्ज का पिछले 3 साल में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा था. इसलिए नीलामी में उन्होंने अपनी टीम को नए तरीके से बनाया है. दीप्ति शर्मा को नीलामी में फिर से अपने साथ जोड़ना एक बड़ा फैसला था. नए खिलाड़ियों के साथ देखना होगा टीम इस सीजन कैसा प्रदर्शन करती है."

अंजुम चोपड़ा ने कहा कि अगले सीजन में आरसीबी में ये देखना अहम होगा कि स्मृति मंधाना के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा। टीम को विदेशी खिलाड़ियों के साथ भी सही संतुलन बिठाना होगा। आरसीबी को एल्सी पेरी की कमी खलेगी। पेरी की कमी दर्शक भी काफी महसूस करेंगे।

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान बनाई गई जेमिमा रोड्रिग्स के पास खुद को साबित करने का बड़ा अवसर है. कप्तानी सिर्फ फील्ड पर नहीं, फील्ड के बाहर भी होती है. देखना होगा किस तरह वह इस अवसर को भुनाती हैं. दिल्ली कैपिटल्स में प्रतिभावान खिलाड़ियों की लंबी लाइन है. ऐसे में कप्तान के लिए प्लेइंग इलेवन बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी.

मुंबई इंडियंस के बारे में चोपड़ा ने कहा कि गत विजेता टीम में विदेशी और देशी खिलाड़ियों की अच्छी संख्या है. इस वजह से टीम बेहद मजबूत है, लेकिन इस टीम को हराया नहीं जा सकता, ऐसा हम नहीं कह सकते. पिछले 3 सीजन में कई टीमों ने मुंबई को चुनौती दी है. इस सीजन में भी ऐसा देखने को मिलेगा.

चोपड़ा ने कहा कि कौन सी टीम फाइनल में जगह बनाएगी, इसकी भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है. इस बार लीग काफी रोमांचक होगी और बेहद करीबी मैच होंगे. बल्लेबाजी के लिए अनुकूल स्थिति होगी और कप्तान टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करना पसंद करेंगे. अंजुम चोपड़ा ने कहा कि अगले सीजन में काश्वी गौतम, श्री चरणी, और दिया यादव के प्रदर्शन पर मेरी नजर रहेगी.

Published at : 09 Jan 2026 06:34 AM (IST)
