छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'

भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी खास तौर पर B1/B2 विज़िटर वीजा पर यात्रा करने वालों के लिए है. दूतावास ने साफ कहा है कि अमेरिका जाने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि विजिटर वीजा पर क्या करना अनुमति है और क्या नहीं.

अमेरिकी दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक एनिमेटेड वीडियो में कहा गया है कि अगर वीजा इंटरव्यू के दौरान कांसुलर अधिकारी को यह शक हुआ कि आवेदक वीजा नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका आवेदन तुरंत खारिज किया जा सकता है. दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि वीजा मिलने के बाद उसका सही इस्तेमाल करना पूरी तरह यात्री की जिम्मेदारी होती है.

Not sure what your B1/B2 visa allows? You are not alone. Every U.S. visa has specific rules and following them is your responsibility. Join Nick and Neha this month in an animated video series as they explain the essential B1/B2 visa rules, so you can use your visa correctly and… pic.twitter.com/wU8A6YhlLY — U.S. Embassy India (@USAndIndia) January 8, 2026

नियम तोड़े तो हमेशा के लिए बैन का खतरा

दूतावास ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति B1/B2 विजिटर वीजा का गलत इस्तेमाल करता है या तय समय से ज्यादा अमेरिका में रुकता है तो उस पर भविष्य में अमेरिका आने पर स्थायी प्रतिबंध (Permanent Ban) लग सकता है. अमेरिकी दूतावास ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा से पहले आधिकारिक वेबसाइट travel.state.gov/visas पर जाकर सभी नियमों को ध्यान से समझ लें.

स्टूडेंट वीजा धारकों को भी दी गई चेतावनी

इससे एक दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी चेतावनी जारी की थी. दूतावास ने कहा था कि अमेरिका में कानून तोड़ने या किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने पर छात्र का वीजा रद्द किया जा सकता है और उसे देश से बाहर भी भेजा जा सकता है. दूतावास ने दो टूक कहा कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है.

H-1B वीजा को लेकर भी सख्त रुख

पिछले हफ्ते अमेरिकी दूतावास ने H-1B और H-4 वर्क वीजा धारकों को भी आगाह किया था. चेतावनी में कहा गया था कि इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और जेल तक हो सकती है.

सख्त इमिग्रेशन नीति का दिख रहा असर

डोनाल्ड ट्रंप सरकार के दौरान शुरू हुई सख्त इमिग्रेशन नीति का असर अब साफ दिख रहा है. अमेरिका में नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में पिछले साल 17% की गिरावट दर्ज की गई है. अगस्त 2024 में यह गिरावट साल-दर-साल आधार पर 19% तक पहुंच गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा कमी भारत से आने वाले छात्रों की रही. वहीं, H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अब पहले से कहीं ज्यादा लंबे इंतजार का सामना करना पड़ रहा है.

