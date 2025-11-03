'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को सराय रंजन, सीतामढ़ी और छपरा में ताबड़तोड़ जनसभाएं कीं. उन्होंने सराय रंजन से राजद प्रत्याशी अरविंद साहनी, सीतामढ़ी से सुनील कुशवाहा और छपरा से खेसारी लाल यादव के समर्थन में वोट करने की अपील की.

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने बिहार को केवल गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का दर्द दिया है. उन्होंने कहा, “केंद्र में भाजपा 11 साल से और बिहार में मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, फिर भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली. इस बार जनता हिसाब लेगी.”

छपरा के लोग इस बार छप्पर फाड़ कर खेसारी को जिताएंगे- अखिलेश यादव

उन्होंने कहा कि अब जनता सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है. छपरा में खेसारी लाल यादव के समर्थन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि छपरा के लोग इस बार छप्पर फाड़ कर खेसारी को जिताएंगे. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नौजवानों को नौकरी, माताओं-बहनों को 2500 रुपए महीना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे.

यूपी-बिहार को दिल्ली से जोड़ेंगे- अखिलेश यादव

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोलने और धोखा देने वाली पार्टी है. हर चुनाव में वादे बदलते हैं, लेकिन जनता अब उनके छलावे में नहीं आने वाली है. भीड़ से मिले अभूतपूर्व समर्थन पर अखिलेश ने कहा कि जब तेजस्वी बिहार में सड़कें बनाएंगे तो सपा यूपी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे जैसी सड़कें जोड़ेगी. हम छपरा को लखनऊ से जोड़ेंगे और तेजस्वी यादव पटना से. मिलकर यूपी-बिहार को दिल्ली से जोड़ेंगे.

बिहार दौरे से पहले अखिलेश यादव ने कहा रोजगार बीजेपी के कभी एजेंडे में नहीं रहा, नौकरी कभी एजेंडे में नहीं है...इसी की वजह से पलायन हो रहा है. अगर बीजेपी की सरकार में नौकरी एजेंडा होता है तो इतना बड़ा पलायन नहीं होता बिहार में. आरजेडी का हर घर नौकरी का वादा भी संभव है क्योंकि हमने भी इसके पहले एक्सप्रेस-वे बनाया तब बीजेपी कहती थी संभव नहीं है और उसी को बाद में उसी एक्सप्रेस वे पर प्रधानमंत्री हरक्यूलिस उतारते हैं.

