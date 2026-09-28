'कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है', निशांत कुमार बोले- हर घटना पर हो रही कार्रवाई

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सरकार का बचाव किया है. उन्होंने कहा, "कार्रवाई हो रही है, जब भी कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है. कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है." एक तरह से उन्होंने उठ रहे सवालों को नकार दिया है.

निशांत कुमार ने यह बयान यूपी के वाराणसी में पत्रकारों के सवालों पर दिया है. वे यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. जिसके बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. यहां उन्होंने बताया कि वे अपने कुलगुरु और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आए हैं.

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कानून-व्यवस्था ठीक होने का दावा

पिछले दिनों एक बाद एक बिहार में हुई घटनाओं को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था पर विरोधियों के साथ ही अब सरकार में सहयोगी चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए थे. लेकिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस बात को पूरी तरह नकार दिया है कि कानून-व्यवस्था खराब है. उनके मुताबिक हर घटना पर कार्रवाई होती है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह ठीक है.

चिराग पासवान ने खुद को बताया था शर्मिंदा

इससे पहले बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर कहा था, "मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है." उन्होंने बिहार में पुलिस-प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस-प्रशासन पूरी तरह निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है, बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना.

इसके अलावा हालिया महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं और पटना में लगातार गोलीबारी की घटना पर विपक्ष राजग सरकार को घेर रहा है. आरजेडी ने कानून-व्यवस्था पूरी तरह चौपट होने का आरोप लगाया है. जमुई में युवती के साथ छेड़छाड़ का वीडियो देश भर में वायरल हुआ था और लोगों में आक्रोश देखने को मिला था.

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