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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है', निशांत कुमार बोले- हर घटना पर हो रही कार्रवाई

'कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है', निशांत कुमार बोले- हर घटना पर हो रही कार्रवाई

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बचाव किया है. वाराणसी में उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है और घटना पर कार्रवाई हो रही है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 28 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सरकार का बचाव किया है. उन्होंने कहा, "कार्रवाई हो रही है, जब भी कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है. कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है." एक तरह से उन्होंने उठ रहे सवालों को नकार दिया है.

निशांत कुमार ने यह बयान यूपी के वाराणसी में पत्रकारों के सवालों पर दिया है. वे यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. जिसके बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. यहां उन्होंने बताया कि वे अपने कुलगुरु और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आए हैं.

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कानून-व्यवस्था ठीक होने का दावा 

पिछले दिनों एक बाद एक बिहार में हुई घटनाओं को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था पर विरोधियों के साथ ही अब सरकार में सहयोगी चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए थे. लेकिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस बात को पूरी तरह नकार दिया है कि कानून-व्यवस्था खराब है. उनके मुताबिक हर घटना पर कार्रवाई होती है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह ठीक है.

चिराग पासवान ने खुद को बताया था शर्मिंदा 

इससे पहले बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर कहा था, "मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है." उन्होंने बिहार में पुलिस-प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस-प्रशासन पूरी तरह निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है, बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना.

इसके अलावा हालिया महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं और पटना में लगातार गोलीबारी की घटना पर विपक्ष राजग सरकार को घेर रहा है. आरजेडी ने कानून-व्यवस्था पूरी तरह चौपट होने का आरोप लगाया है. जमुई में युवती के साथ छेड़छाड़ का वीडियो देश भर में वायरल हुआ था और लोगों में आक्रोश देखने को मिला था.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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UP NEWS NISHANT KUMAR
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