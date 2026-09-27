रवि किशन ने गोरखपुर को बताया 'स्पेन' तो सपा चीफ ने कसा तंज, बोले- 'कम से कम...'

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान उन्होंने गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला पर तीखा हमला बोला है. यादव ने इस मौके पर एक वीडियो दिखाया जिसमें, गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन को गोरखपुर को स्पेन, स्मार्ट और हाईटेक बताते सुना जा सकता है. वीडियो में हालांकि शहर में जलभराव देखा जा सकता है.

इसे लेकर मुख्‍यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्‍होंने कहा, “कम से कम दूसरी जगहों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सैफई के बारे में क्या नहीं बोलते हैं, सैफई (सपा प्रमुख के पैतृक गांव) से ही प्रेरणा लेते तो 10 वर्ष में पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाती.” उन्‍होंने कहा, “जो मुख्यमंत्री अपने शहर, अपने गांव का काम नहीं कर सकते, उनसे पूरे प्रदेश में उम्मीद नहीं की जा सकती है.”

रवि किशन ने बयान में क्या कहा?

बता दें कि रवि किशन ने गोरखपुर को लेकर कहा कि हम के लगा ला स्पेन, हम के लगा ला ये अद्भुत जगह, हम के एक स्मार्ट सिटी लगा ला. काहे कि हम सब जगह देख ले आई. मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का तो हम क्या करेगा. आप गोरखपुर में है. आप गोरखपुर का नाम पूरा देश जान रहा है. हाईटेक हो चुका है हमारा गोरखपुर. एक स्मार्ट गोरखपुर है.

उन्होंने आगे कहा कि आज जहां पे मंडपम हर जगह गरीबों के लिए बन रहा है. जैसे कि कोई फाइव स्टार होटल या कोई आलीशान बंगला खड़ा है. गरीब के लिए. ये सोच रहा हूं. अनाज मिला था 80 करोड़ के आबाद के लिए.

सपा चीफ ने यश भारती सम्मान का भी जिक्र

सपा चीफ ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव द्वारा शुरू किए गए ‘यश भारती पुरस्कार’ बंद करने के बीजेपी सरकार के फैसले की भी आलोचना की और घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटती है, तो “पुरस्कार राशि 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी जाएगी.

साथ ही, 50,000 रुपये की मासिक सम्मान राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया जाएगा.” यादव ने कहा कि सपा सरकार खेलों और खिलाड़ियों के कल्याण पर भी ध्यान देगी. पत्रकार वार्ता में कुछ खिलाड़ियों ने खेल बजट समेत अन्‍य मामलों में सुझाव दिए और अपनी मांग रखी.

अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का जब चुनावी घोषणा पत्र बनेगा तो खेल से संबंधित कई बिंदु उसमें शामिल किए जाएंगे. इस मौके पर यादव ने राज्य के कई प्रमुख खिलाड़ियों, पर्वतारोही और पहलवानों को सम्मानित किया.

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