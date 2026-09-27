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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरवि किशन ने गोरखपुर को बताया 'स्पेन' तो सपा चीफ ने कसा तंज, बोले- 'कम से कम...'

रवि किशन ने गोरखपुर को बताया 'स्पेन' तो सपा चीफ ने कसा तंज, बोले- 'कम से कम...'

सपा चीफ अखिलेश यादव ने सांसद रवि किशन द्वारा गोरखपुर को हाईटेक बताने पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने सैफई का उदाहरण देते हुए तंज कसा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Sep 2026 10:23 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान उन्होंने गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला पर तीखा हमला बोला है. यादव ने इस मौके पर एक वीडियो दिखाया जिसमें, गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन को गोरखपुर को स्पेन, स्मार्ट और हाईटेक बताते सुना जा सकता है. वीडियो में हालांकि शहर में जलभराव देखा जा सकता है. 

इसे लेकर मुख्‍यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्‍होंने कहा, “कम से कम दूसरी जगहों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सैफई के बारे में क्या नहीं बोलते हैं, सैफई (सपा प्रमुख के पैतृक गांव) से ही प्रेरणा लेते तो 10 वर्ष में पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाती.” उन्‍होंने कहा, “जो मुख्यमंत्री अपने शहर, अपने गांव का काम नहीं कर सकते, उनसे पूरे प्रदेश में उम्मीद नहीं की जा सकती है.”

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रवि किशन ने बयान में क्या कहा?

बता दें कि रवि किशन ने गोरखपुर को लेकर कहा कि हम के लगा ला स्पेन, हम के लगा ला ये अद्भुत जगह, हम के एक स्मार्ट सिटी लगा ला. काहे कि हम सब जगह देख ले आई. मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का तो हम क्या करेगा. आप गोरखपुर में है. आप गोरखपुर का नाम पूरा देश जान रहा है. हाईटेक हो चुका है हमारा गोरखपुर. एक स्मार्ट गोरखपुर है. 

उन्होंने आगे कहा कि आज जहां पे मंडपम हर जगह गरीबों के लिए बन रहा है. जैसे कि कोई फाइव स्टार होटल या कोई आलीशान बंगला खड़ा है. गरीब के लिए. ये सोच रहा हूं. अनाज मिला था 80 करोड़ के आबाद के लिए.

सपा चीफ ने यश भारती सम्मान का भी जिक्र

सपा चीफ ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव द्वारा शुरू किए गए ‘यश भारती पुरस्कार’ बंद करने के बीजेपी सरकार के फैसले की भी आलोचना की और घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटती है, तो “पुरस्कार राशि 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी जाएगी.

साथ ही, 50,000 रुपये की मासिक सम्मान राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया जाएगा.” यादव ने कहा कि सपा सरकार खेलों और खिलाड़ियों के कल्याण पर भी ध्यान देगी.   पत्रकार वार्ता में कुछ खिलाड़ियों ने खेल बजट समेत अन्‍य मामलों में सुझाव दिए और अपनी मांग रखी.

अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का जब चुनावी घोषणा पत्र बनेगा तो खेल से संबंधित कई बिंदु उसमें शामिल किए जाएंगे. इस मौके पर यादव ने राज्य के कई प्रमुख खिलाड़ियों, पर्वतारोही और पहलवानों को सम्मानित किया. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS RAVI KISHAN
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