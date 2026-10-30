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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते' अमित शाह के जुबानी हमलों पर अखिलेश ने किया पलटवार

'बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते' अमित शाह के जुबानी हमलों पर अखिलेश ने किया पलटवार

'बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते…', अमित शाह के दौरे पर अखिलेश ने कसा तंज

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को लेकर निशाना साधा है. इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन को लेकर सपा मुखिया ने तंज कसा और  कहा उन्हें लखनऊ तक आते-आते देर हो गई. अखिेलेश यादव ने बिना नाम लिए एक्स पर लिखा- बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते…

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Oct 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
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