'बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते' अमित शाह के जुबानी हमलों पर अखिलेश ने किया पलटवार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को लेकर निशाना साधा है. इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन को लेकर सपा मुखिया ने तंज कसा और कहा उन्हें लखनऊ तक आते-आते देर हो गई. अखिेलेश यादव ने बिना नाम लिए एक्स पर लिखा- बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते…