वाराणसी में ऑनलाइन बर्गर ऑर्डर पर बवाल, शाकाहारी परिवार को मिला नॉनवेज

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खाना ऑर्डर करने को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.सिगरा थाना अंतर्गत अधिवक्ता प्रशांत विश्वकर्मा के घर पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, घर पर नहीं होने की वजह से उन्होंने शाम के वक्त बच्चे के लिए ऑनलाइन बर्गर ऑर्डर कर दिया.

इसके बाद स्विग्गी के माध्यम से खाना उनके घर पहुंचता है. लेकिन जब बच्चा बर्गर खाता है तो वह मां से इसके अलग स्वाद होने की शिकायत करता है तो पता चलता है कि यह नॉनवेज है. इसके बाद इसकी शिकायत ट्विटर और फोन कॉल के माध्यम से की जाती है और इस मामले में संज्ञान लेकर जांच करने के लिए भी आश्वस्त किया गया है. स्विग्गी द्वारा फोन कॉल के माध्यम से यह भी जानकारी दी जाती है कि अलग-अलग ऑर्डर थे जिसकी वजह से आपके घर नॉनवेज पहुंच गया.

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परिवार का शाकाहारी होने का दावा

अधिवक्ता प्रशांत ने बताया कि हमारे घर नॉनवेज तो दूर प्याज लहसुन तक नहीं बनता और यह बहुत बड़ी लापरवाही है. इस दिन हमारे घर करवा चौथ का व्रत भी पत्नी की तरफ से रखा गया था. इस तरह से नहीं होना चाहिए था उन्होंने कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा

यह मामला वाराणसी के सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में बना हुआ है. अधिवक्ता द्वारा इस मामले में पुलिस से भी शिकायत करने की बात कही गई है. घर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा था, इसी बीच बच्चे के लिए बर्गर ऑर्डर करने पर नॉनवेज खाना पहुंचने पर फोन कॉल के माध्यम से भी स्विग्गी से इस पर आपत्ति जताई गई.

यहां बता दें कि ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी एप द्वारा इससे पहले भी कई मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें शाकाहारी लोगों को नॉन वेज पहुंचा है. बावजूद इसके इस प्रक्रिया में कोई ख़ास सुधर नहीं दिखर रहा है.

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