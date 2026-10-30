ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में ऑनलाइन बर्गर ऑर्डर पर बवाल, शाकाहारी परिवार को मिला नॉनवेज

वाराणसी में ऑनलाइन बर्गर ऑर्डर पर बवाल, शाकाहारी परिवार को मिला नॉनवेज

वाराणसी में फ़ूड डिलीवरी एप द्वारा वेज बर्गर आर्डर के बावजूद ग्राहक के घर नॉन वेज बर्गर भेज दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है. जिसके बाद प्लेटफॉर्म ने अपनी ओर से सफाई दी है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 30 Oct 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खाना ऑर्डर करने को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.सिगरा थाना अंतर्गत अधिवक्ता प्रशांत विश्वकर्मा के घर पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, घर पर नहीं होने की वजह से उन्होंने शाम के वक्त बच्चे के लिए ऑनलाइन बर्गर ऑर्डर कर दिया. 

इसके बाद स्विग्गी के माध्यम से खाना उनके घर पहुंचता है. लेकिन जब बच्चा बर्गर खाता है तो वह मां से इसके अलग स्वाद होने की शिकायत करता है तो पता चलता है कि यह नॉनवेज है. इसके बाद इसकी शिकायत ट्विटर और फोन कॉल के माध्यम से की जाती है और इस मामले में संज्ञान लेकर जांच करने के लिए भी आश्वस्त किया गया है. स्विग्गी द्वारा फोन कॉल के माध्यम से यह भी जानकारी दी जाती है कि अलग-अलग ऑर्डर थे जिसकी वजह से आपके घर नॉनवेज पहुंच गया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रद्धा दुबे की कल खत्म होगी न्यायिक अभिरक्षा, 3 दिन बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन
श्रद्धा दुबे की कल खत्म होगी न्यायिक अभिरक्षा, 3 दिन बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP BJP Meeting Live Updates: BJP कार्यसमिति में गरजे अमित शाह, सपा पर निशाना, पूछा- किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं
BJP कार्यसमिति में गरजे अमित शाह, सपा पर निशाना, पूछा- किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप
यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब रात में भी खुले रहते हैं बाजार, व्यवसाय के विस्तार के मिल रहे नए अवसर: मुख्यमंत्री
अब रात में भी खुले रहते हैं बाजार, व्यवसाय के विस्तार के मिल रहे नए अवसर: मुख्यमंत्री

यह भी पढ़ें: आजम और अब्दुल्ला 348 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर! किस दिन? आया बड़ा अपडेट

परिवार का शाकाहारी होने का दावा 

अधिवक्ता प्रशांत ने बताया कि  हमारे घर नॉनवेज तो दूर प्याज लहसुन तक नहीं बनता और यह बहुत बड़ी लापरवाही है. इस दिन हमारे घर करवा चौथ का व्रत भी पत्नी की तरफ से रखा गया था. इस तरह से नहीं होना चाहिए था उन्होंने कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा 

यह मामला वाराणसी के सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में बना हुआ है. अधिवक्ता द्वारा इस मामले में पुलिस से भी शिकायत करने की बात कही गई है. घर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा था, इसी बीच बच्चे के लिए बर्गर ऑर्डर करने पर  नॉनवेज खाना पहुंचने पर फोन कॉल के माध्यम से भी स्विग्गी से इस पर आपत्ति जताई गई. 

यहां बता दें कि ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी एप द्वारा इससे पहले भी कई मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें शाकाहारी लोगों को नॉन वेज पहुंचा है. बावजूद इसके इस प्रक्रिया में कोई ख़ास सुधर नहीं दिखर रहा है.

यह भी पढ़ें: देवपालिक की मौत हादसा या हत्या? अंतिम संस्कार में पहुंचे प्रशांत किशोर का आया बयान

Published at : 30 Oct 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रद्धा दुबे की कल खत्म होगी न्यायिक अभिरक्षा, 3 दिन बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन
श्रद्धा दुबे की कल खत्म होगी न्यायिक अभिरक्षा, 3 दिन बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP BJP Meeting Live Updates: BJP कार्यसमिति में गरजे अमित शाह, सपा पर निशाना, पूछा- किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं
BJP कार्यसमिति में गरजे अमित शाह, सपा पर निशाना, पूछा- किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप
यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब रात में भी खुले रहते हैं बाजार, व्यवसाय के विस्तार के मिल रहे नए अवसर: मुख्यमंत्री
अब रात में भी खुले रहते हैं बाजार, व्यवसाय के विस्तार के मिल रहे नए अवसर: मुख्यमंत्री
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
मध्य प्रदेश
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
क्रिकेट
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
इंडिया
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
Home Tips
Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
शिक्षा
JEE Main Registration 2027: जेईई मेन 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, NTA ने लागू किया नियम
JEE Main 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, शहर चुनने के लिए NTA ने लागू किया नियम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget