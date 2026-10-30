ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रद्धा दुबे की कल खत्म होगी न्यायिक अभिरक्षा, 3 दिन बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन

श्रद्धा दुबे की कल खत्म होगी न्यायिक अभिरक्षा, 3 दिन बाद क्राइम सीन का रिक्रिएशन

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा मामले में जेल में बंद श्रद्धा शर्मा समेत तीन आरोपियों की 31 अक्टूबर को न्यायिक कस्टडी खत्म हो रही है. तीन दिन बाद इस घटना का क्राइम सीन भी रीक्रिएट कराया जा सकता है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा मौत मामले में जेल में बंद आरोपी श्रद्धा दुबे समेत तीन आरोपियों की 10 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी 31 अक्टूबर को खत्म हो रही हैं. ऐसे में पुलिस आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा बढ़वाने के लिए कोर्ट में साक्ष्य पेश करेगी. वहीं, हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए तीन दिन बाद क्राइम सीन का रीक्रिएशन कराया जा सकता है. 

लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला को पत्र भेजा था. जिसके बाद फोरेंसिक विभाग विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की टीम बनाई जा रही है जो घटनास्थल पर पहुंचकर हत्या और आत्महत्या से जुड़े तमाम पहलुओं की जाँच करेगी और इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाएगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP BJP Meeting Live Updates: BJP कार्यसमिति में गरजे अमित शाह, सपा पर निशाना, पूछा- किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं
BJP कार्यसमिति में गरजे अमित शाह, सपा पर निशाना, पूछा- किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप
यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब रात में भी खुले रहते हैं बाजार, व्यवसाय के विस्तार के मिल रहे नए अवसर: मुख्यमंत्री
अब रात में भी खुले रहते हैं बाजार, व्यवसाय के विस्तार के मिल रहे नए अवसर: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार ने सरल की नियुक्ति प्रक्रिया, चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिन में सत्यापन रिपोर्ट जरूरी
योगी सरकार ने सरल की नियुक्ति प्रक्रिया, चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिन में सत्यापन रिपोर्ट जरूरी

श्रद्धा से मिलने वालों पर भी नज़र

जेल प्रशासन की ओर से जेल में बंद श्रद्धा दुबे पर कड़ी नजर रखी जा रही है. उससे मिलने के लिए कौन लोग आ रहे हैं इसे भी देखा जा रहा है. मंगलवार को एक महिला खुद को श्रद्धा की बैचमेट बताकर उससे मिलने पहुंची थी लेकिन, जेल प्रशासन ने मुलाकात की अनुमति नहीं दी. लगातार संदिग्ध और बिना उचित कारण मुलाकात की कोशिशों के बाद अब पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. 

यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप

जेलर ऋतिक प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन के बिना श्रद्धा को किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी. उससे अब तक जितने लोग मिलने आए हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है. 

अपार्टमेंट में रहने वाले शख्स से भी पूछताछ

जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि श्रद्धा ने कुछ महीने पहले अपने अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. अब हजरतगंज पुलिस उस व्यक्ति के बयान दर्ज करेगी. उससे श्रद्धा से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जाएंगे और उस मामले से जुड़ी भी सारी जानकारी जुटाई जाएगी. 

 

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP BJP Meeting Live Updates: BJP कार्यसमिति में गरजे अमित शाह, सपा पर निशाना, पूछा- किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं
BJP कार्यसमिति में गरजे अमित शाह, सपा पर निशाना, पूछा- किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप
यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब रात में भी खुले रहते हैं बाजार, व्यवसाय के विस्तार के मिल रहे नए अवसर: मुख्यमंत्री
अब रात में भी खुले रहते हैं बाजार, व्यवसाय के विस्तार के मिल रहे नए अवसर: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार ने सरल की नियुक्ति प्रक्रिया, चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिन में सत्यापन रिपोर्ट जरूरी
योगी सरकार ने सरल की नियुक्ति प्रक्रिया, चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिन में सत्यापन रिपोर्ट जरूरी
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
इंडिया
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
इंडिया
'संसद चलने नहीं देते, मॉक पार्लियामेंट चला रहे', विपक्ष के कार्यक्रम से पहले अमित शाह का बड़ा हमला
'संसद चलने नहीं देते, मॉक पार्लियामेंट चला रहे', विपक्ष के कार्यक्रम से पहले अमित शाह का बड़ा हमला
Home Tips
Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
शिक्षा
JEE Main Registration 2027: जेईई मेन 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, NTA ने लागू किया नियम
JEE Main 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, शहर चुनने के लिए NTA ने लागू किया नियम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget