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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडज्ञानेश कुमार विवाद पर सद्गुरु रितेश्वर महाराज का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

ज्ञानेश कुमार विवाद पर सद्गुरु रितेश्वर महाराज का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर छिड़े विवाद पर सद्गुरू रितेश्वर महाराज का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जब कोई राष्ट्र या समाज आगे बढ़ता है तो कुछ कमी रह जाती है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Sep 2026 09:50 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों हमलावर बने हुए हैं. इस बीच पूरे विवाद पर आध्यात्मिक गुरू सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, भारत देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है. कुछ कमियां रह जाती हैं तो उन्हें दूर करना है मनुष्य का काम है. यहीं नहीं उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भी योगी सरकार की कार्रवाई की तारीफ की. 

सीईसी विवाद पर रितेश्वर महाराज का बयान

सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने सीईसी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "ये लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है और इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन कराना. उनके मन में कोई संदेह है शंका है उसको व्यक्त कर रहे हैं. आपके पास उपाय है कि आप अपने पक्ष को रख सकें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं."  

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उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है ये दिख रहा है. जब भी कोई देश, राष्ट्र या समाज आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ कमियां रहती है. उन कमियों को दूर करने का नाम ही तो मनुष्य का है. हम आपमें भी तो कमी है हम रोज़ अपनी कमियों को दूर करते हैं.  

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चंदा चोरी मामले पर कही ये बात

राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल रितेश्वर महाराज ने कहा कि "चोरी आज से नहीं हो रही है. अभी पृथ्वी पर चोरी हो रही है. सतयुग में तो पृथ्वी ही चोरी हो गई थी. अभी तो सामान्य लोगों के ही पैसे ही चोरी है, त्रेता युग में तो भगवान की पत्नी माता सीता ही चोरी हो गई थी. तो ये तो सदा चलता आया है. पहचान वो शासन वो सत्ता है जो किसी अपराध पर तत्काल एक्शन लेती हो तो उस शासन को हम राम राज्य मानते हैं. 

सद्गुरु ने कहा कि घटनाएं नहीं होंगी ऐसा नहीं हो सकता. वो तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हर समय होंगी. लेकिन, जितना त्वरित आप एक्शन लेंगे तो माना जाएगा कि हम अच्छे सुशासन और राम राज्य में जी रहे हैं. योगी जी की सरकार पूरे देश और विदेश में भी लोग इस शासन और सत्ता से सीख रहे हैं. इनका अपना मॉडल है. लोग पहले उन्हें साधु संत कहते थे लेकिन उन्होंने कुशल प्रशासनिक क्षमता को दिखाया है.

उन्होंने कहा कि आज यूपी में बहू-बेटियां बड़े आराम से संध्या को भी जाती है. अपराध कम हुआ है और योगी जी ने उसे कम किया है. योगी ने दक्षता दिखाई है भारत के सबसे बड़े राज्य का नेतृत्व किया है. आगे जो होगा अच्छा होगा. हम तो चाहते हैं कि साधु संत समाज का व्यक्ति सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:50 AM (IST)
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