उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में इन दिनों भेड़िये का आतंक फैला हुआ है. रविवार 28 सितम्बर शाम को कैसरगंज इलाके में एक नर भेड़िये का शव बरमाद होने से हड़कम्प मच गया. इलाके में लोगों पर हमलों की खबरों के बाद भेड़िये के आतंक से निपटने के लिए अभियान चल रहा है. हाल ही में भेड़िये के हमलों में चार बच्चों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए.

जब ​​डीएफओ से पूछा गया कि क्या यह वही नर भेड़िया था जो कथित तौर पर आसपास के गांवों में आतंक फैला रहा था, तो उन्होंने कहा कि यह संभावना है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है.

सीएम योगी ने दिए थे शूट के निर्देश

रविवार देर शाम जिला वन अधिकारी (डीएफओ) राम सिंह यादव ने पत्रकारों को बताया कि एक अभियान के दौरान मजहरा टाउकली गांव में एक वयस्क नर भेड़िये का शव मिला. यादव ने कहा कि भेड़िये का पोस्टमॉर्टम करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा.

शनिवार को बहराइच दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग को निर्देश दिया था कि जिले में हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार भेड़िये को पकड़ा जाए और अगर ऐसा नहीं होता है, तो लोगों की सुरक्षा के लिए शूटरों को बुलाकर उन्हें खत्म कर दिया जाए.

चार बच्चों को बना चुका था शिकार

पिछले कुछ हफ्तों में बहराइच के कासियरगंज और महसी तहसीलों के एक दर्जन गांवों में भेड़िये के हमलों से दहशत का माहौल है. अलग-अलग हमलों में अब तक चार बच्चों की मौत हो चुकी है- ज्योति, अंगेश, सोनी और संध्या.

अधिकारियों ने बताया कि भेड़िये के हमलों में 16 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, घायल हुए हैं. ग्रामीणों में भी भी भेड़िये की दहशत बनी हुई है, क्यूंकि माना जा रहा है कि इलाके में और भी भेड़िये हो सकते हैं.