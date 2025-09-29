हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: बहराइच में आदमखोर भेड़िये का शव बरामद, चार बच्चों का बनाया था शिकार, गांवों में अभी भी दहशत

UP: बहराइच में आदमखोर भेड़िये का शव बरामद, चार बच्चों का बनाया था शिकार, गांवों में अभी भी दहशत

Behraich News: DFO राम सिंह यादव ने पत्रकारों को बताया कि एक अभियान के दौरान मजहरा टाउकली गांव में एक वयस्क नर भेड़िये का शव मिला. भेड़िये का पोस्टमॉर्टम करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: हसनैन | Updated at : 29 Sep 2025 08:58 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में इन दिनों भेड़िये का आतंक फैला हुआ है. रविवार 28 सितम्बर शाम को कैसरगंज इलाके में एक नर भेड़िये का शव बरमाद होने से हड़कम्प मच गया. इलाके में लोगों पर हमलों की खबरों के बाद भेड़िये के आतंक से निपटने के लिए अभियान चल रहा है. हाल ही में भेड़िये के हमलों में चार बच्चों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए.

जब ​​डीएफओ से पूछा गया कि क्या यह वही नर भेड़िया था जो कथित तौर पर आसपास के गांवों में आतंक फैला रहा था, तो उन्होंने कहा कि यह संभावना है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है.

सीएम योगी ने दिए थे शूट के निर्देश

रविवार देर शाम जिला वन अधिकारी (डीएफओ) राम सिंह यादव ने पत्रकारों को बताया कि एक अभियान के दौरान मजहरा टाउकली गांव में एक वयस्क नर भेड़िये का शव मिला. यादव ने कहा कि भेड़िये का पोस्टमॉर्टम करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा.

शनिवार को बहराइच दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग को निर्देश दिया था कि जिले में हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार भेड़िये को पकड़ा जाए और अगर ऐसा नहीं होता है, तो लोगों की सुरक्षा के लिए शूटरों को बुलाकर उन्हें खत्म कर दिया जाए.

चार बच्चों को बना चुका था शिकार

पिछले कुछ हफ्तों में बहराइच के कासियरगंज और महसी तहसीलों के एक दर्जन गांवों में भेड़िये के हमलों से दहशत का माहौल है. अलग-अलग हमलों में अब तक चार बच्चों की मौत हो चुकी है- ज्योति, अंगेश, सोनी और संध्या.

अधिकारियों ने बताया कि भेड़िये के हमलों में 16 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, घायल हुए हैं.  ग्रामीणों में भी भी भेड़िये की दहशत बनी हुई है, क्यूंकि माना जा रहा है कि इलाके में और भी भेड़िये हो सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 29 Sep 2025 08:58 AM (IST)
Tags :
Behraich News UP NEWS WOLF
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
इंडिया
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
इंडिया
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
जनरल नॉलेज
Mount Everest Deaths: माउंट एवरेस्ट पर हो जाए मौत तो कैसे वापस लाई जाती है डेड बॉडी, जानें कितना आता है कुल खर्च?
माउंट एवरेस्ट पर हो जाए मौत तो कैसे वापस लाई जाती है डेड बॉडी, जानें कितना आता है कुल खर्च?
ट्रेंडिंग
बेटी को खूबसूरत बनाने की चाहत में मां ने ही ले ली जान! खतरनाक सर्जरी से मौत पर छलके पिता के आंसू
बेटी को खूबसूरत बनाने की चाहत में मां ने ही ले ली जान! खतरनाक सर्जरी से मौत पर छलके पिता के आंसू
लाइफस्टाइल
इन आसान तरीकों से एआई बनाकर देगा डांडिया के सुपर लुक! आ जाएगी लाइक्स और व्यूज की बाढ़
इन आसान तरीकों से एआई बनाकर देगा डांडिया के सुपर लुक! आ जाएगी लाइक्स और व्यूज की बाढ़
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget