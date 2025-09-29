उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुछ जगहों पर हल्की-फुल्की बारिश हो रही हैं. लेकिन, प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ हैं. सुबह से ही आसमान साफ रहता है और धूप निकलने की वजह से उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ हैं. प्रदेश में आज 29 सितंबर को कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश होगी लेकिन, इसका कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिलेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं लेकिन, IMD की ओर से कहीं भी कोई खास चेतावनी नहीं दी गई हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. इन जगहों पर धूप निकलने की वजह से उमस भरी गर्मी रहेगी.

अक्टूबर में भी जारी रहेगी बारिश

प्रदेश में अगले पांच दिन ऐसा ही मौसम रहेगा. इस बार अक्टूबर के महीने में भी कुछ जगहों पर मानसून एक्टिव रह सकता हैं. 30 सितंबर को भी प्रदेश के किसी हिस्से में तेज बारिश नहीं होगी, दोनों संभागों में शुष्क मौसम और कहीं-कहीं मामूली छींटे पड़ने की संभावना हैं.

दशहरे पर हालात में कुछ बदलाव हो सकता है. इस दौरान पूर्वी यूपी में बारिश का दायरा और बढ़ जाएगा. 1 और 2 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं. 4 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश और शुष्क मौसम का सिलसिला जारी रहेगा.

आज किन जिलों में बारिश का अनुमान

यूपी में आज मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में आज एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई हैं. हालांकि कहीं भी भारी बारिश या बिजली की चेतावनी नहीं दी गई हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा.

बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से फ़िलहाल कोई राहत मिलते नहीं दिख रही हैं. मौसम विभाग ने अगले पांच दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना जताई हैं. पिछले 24 घंटों में मेरठ में सबसे अधिक 37.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया. जबकि बरेली, मुजफ्फरनगर, बस्ती और गोरखपुर प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे. यहां तापमान 35-37 डिग्री के बीच रहा.