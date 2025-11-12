उत्तर प्रदेश के बस्ती में रोटी को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई है. ये घटना थाना नगर के बाजार कस्बे की बताई जा रही थी जहां दो युवक एक रोटी को लेकर आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे की हत्या कर दी. इस घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है.

ख़बर के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के गोसाईजोत में रहने वाला दीपू नाम का युवक नगर बाज़ार स्थित मेडिकल स्टोर पर काम करता था. देर शाम को दीपू एक दुकान पर बैठकर रोटी खा रहा था, तभी वहां नगर बाजार (दक्षिण टोला) निवासी नेवरु वहां पहुंच गया.

रोटी खाने को लेकर हुआ विवाद

इस बीच नेवरू की दीपू के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों में मारपीट होने लगी. नेवरू ने इस हाथापाई में दीपू के सीने में जोरदार मुक्का जड़ दिया जिससे दीपू धड़ाम नीचे गिर गया और उसे बुरी तरह चोटिल हो गया और मरणासन्न हालत में बेसुध

हो गया.

सूचना पर पहुंची नगर पुलिस तत्काल घायल युवक को जिला अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने युवक के मृत घोषित कर दिया. इसकी जानकारी मिलते ही परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा.

स्थानीय लोगों ने किया थाने का घेराव

घटनाक्रम से आक्रोशित लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा किया. लोगों ने आरोपी नेवरू की गिरफ़्तार की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. मामला बढ़ने पर सीओ कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

मौके पर पहुंचे एसपी अभिनंदन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया है. उसकी चलाश की जा रही है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

एसपी ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस इस मामले की जाँच कर रही हैं. दोनों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि कोई अहम सुराग मिल सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.

