'नंगा करके घुमाऊंगा, जूते से मारूंगा', PWD अफसर पर भड़के विधायक विनय वर्मा, जमकर लगाई फटकार

यूपी के सिद्धार्थनगर में एनडीए की सहयोगी अपना दल के विधायक विनय वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो है जिसमें वो एक अधिशासी अभियंता कमल किशोर पर बुरी तरह भड़कते नजर आ रहे हैं. विधायक जी का गुस्सा इतना हाई कि वो PWD के इंजीनियरों को नंगा कर चौराहे में घुमाने और जूते से मारने की बात कह रहे हैं. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

विनय वर्मा सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ सीट से विधायक हैं. बताया जा रहा है कि मंगलवार को रेस्ट हाउस में अधिशासी अभियंता कमल किशोर और PWD के कुछ इंजीनियर के साथ कमरे में बैठे हुए थे. इतने में विधायक विनय वर्मा अपने समर्थकों के साथ रेस्ट हाउस में पहुंच गए. पहुंचने के बाद वह फिल्मी स्टाइल में दरवाजे को खोलकर अंदर चले गए जहां पर अधिशासी अभियंता कमल किशोर कुछ ठेकेदारों के साथ बैठे हुए थे.

विधायक विनय वर्मा ने अंदर पहुंचते इंजीनियरों को डांटना और फटकारना शुरू कर दिया. उन्होंने धमकी देने के अंदाज में कहा कि वो उन्हें ठीक कर देंगे. साथ में नंगा करके चौराहे पर घुमाने की धमकी भी दे डाली.

बताया जा रहा है कि कमरे में कुछ ऐसे ठेकेदार भी थे, जिन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है. इन ठेकेदारों ने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे. जब विनय वर्मा ने ये देखा तो वो बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने कमल किशोर पर चिल्लाते हुए कहा कि विधायक की सुनते नहीं हो और यहां बैठकर इनके साथ बैठकर दलाली कर रहे हो. जनता परेशान है और काम नहीं कर रहे हो.

विधायक यहीं न रुके. उन्होंने कहा कि तुम्हें नंगा कर चौराहे पर घुमाऊंगा और निकाल कर जूता मारूंगा तुम सब के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा. वायरल वीडियो में विनय वर्मा अधिकारियों पर चीखते-चिल्लाते रहे. जबकि कमल किशोर (अधिशासी अभियंता) हाथ जोड़ कर माफी मांगते रहे. विधायक ने ख़ुद भी इस घटना का फेसबुक पर लाइव किया और कहा कि वो इसे मुख्यमंत्री को भी दिखाएंगे.

विधायक विनय वर्मा ने कहा कि शोहरतगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रस्ताव भेजे हैं, ये बताते भी नहीं हैं. क्षेत्र की जनता लगातार हमसे सड़कों के बारे में पूछती है कब बनेगी, जवाब नहीं दे पाता हूं. इनके पास विधायक से मिलने के लिए समय ही नहीं है. बार-बार बुलाने के बावजूद न तो आते हैं और न ही फोन उठाते हैं. हमेशा बहाना बनाते रहते हैं.

