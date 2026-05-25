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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया: ट्रैफिक कांस्टेबल ने लोगों से लगाई गुहार, 'मुझे इन शराबियों से बचा लीजिए'

बलिया: ट्रैफिक कांस्टेबल ने लोगों से लगाई गुहार, 'मुझे इन शराबियों से बचा लीजिए'

Ballia News In Hindi: बलिया में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल से शराबियों ने बदसलूकी की, कॉलर पकड़कर घसीटने का प्रयास किया. कांस्टेबल की गुहार पर जनता भड़क उठी और आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी.

By : अजय भारती | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 25 May 2026 09:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बलिया में ट्रैफिक पुलिस और शराबियों के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कदम चौराहा स्थित जगरनाथ चौधरी प्रतिमा तिराहे का बताया जा रहा है, जहां ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पंचानंद यादव ने बीच सड़क खड़ी कार को हटाने के लिए कार सवार युवकों से अनुरोध किया. लेकिन यह बात शराब के नशे में धुत युवकों को नागवार गुजर गई और उन्होंने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया.

भीषण गर्मी और हीट वेव के येलो अलर्ट के बीच ट्रैफिक कांस्टेबल पंचानंद यादव अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. इसी दौरान बीच सड़क खड़ी एक कार की वजह से जाम जैसी स्थिति बनने लगी.

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कांस्टेबल ने कार सवार युवकों से गाड़ी किनारे लगाने को कहा. आरोप है कि इसी बात पर शराबियों ने कांस्टेबल का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें जबरन अपनी गाड़ी की तरफ खींचने लगे.

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक शराबियों ने पुलिसकर्मी के साथ गाली-गलौज भी की. हालात बिगड़ते देख ट्रैफिक कांस्टेबल ने वहां मौजूद जनता से मदद की गुहार लगाई और कहा- “मुझे इन शराबियों से बचा लीजिये.”

जनता बनी ट्रैफिक पुलिस की ढाल

जैसे ही लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी होते देखी, मौके पर भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय युवकों ने शराबियों का विरोध शुरू कर दिया. आरोप है कि शराबियों ने भीड़ और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार से कुचलने की भी कोशिश की. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी और एक युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी.

घटना के दौरान वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वायरल वीडियो में भीड़ शराबियों को घेरती और हंगामा करती नजर आ रही है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते जनता आगे नहीं आती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

पूरी घटना का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जबकि भीड़ शराबियों को घेरकर विरोध कर रही है. घटना के बाद इलाके में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा.

ट्रैफिक कांस्टेबल पंचानंद यादव ने बताया कि उन्होंने केवल गाड़ी हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन शराबियों ने उनका कॉलर पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि शराबियों ने उन्हें और वहां मौजूद लोगों को कार से रौंदने का भी प्रयास किया.

कांस्टेबल के मुताबिक अगर वहां मौजूद जनता मदद नहीं करती तो मेरे साथ बड़ी घटना हो सकती थी. लोगों ने मुझे बचाया और पूरा सहयोग किया.

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पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों और सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 25 May 2026 09:19 PM (IST)
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