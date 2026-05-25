डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्लेन का इंजन फेल, निकलने लगा धुआं, बाल-बाल बचे बीजेपी नेता

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के चार्टर्ड प्लेन का सोमवार दोपहर एक इंजन फेल हो गया. उसमें से धुआं निकलने लगा. ब्रजेश पाठक, मुरादाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले थे.

घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं. एहतियात के तौर पर विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया और ब्रजेश पाठक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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मुरादाबाद से रवाना हो रहे थे ब्रजेश

तकनीकी टीम ने जांच शुरू कर दी है. इंजन क्यों बंद हुआ, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है. घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई. प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी यात्री एवं अधिकारी सुरक्षित हैं.

बता दें पाठक, मुरादाबाद और अमरोहा के दो दिवसीय दौरे पर आए थे. जब वह मुरादाबादा से रवाना होने वाले थे, तभी यह घटना हुई. बाद में उन्हें लखनऊ तक सड़क मार्ग से आना पड़ा.

(अभी इस समाचार में और जानकारी का इंतजार है.)