हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में आसमान पर दिखा दुर्लभ दृश्य, सूर्य के चारो ओर नजर आया इंद्रधनुषीय छल्ला

गोरखपुर में आसमान पर दिखा दुर्लभ दृश्य, सूर्य के चारो ओर नजर आया इंद्रधनुषीय छल्ला

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में सुबह 12 से 12:30 बजे के बीच आसमान पर सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुषी छल्ला देखकर लोगों ने इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल और कमरे में कैद करना शुरू कर दिया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 May 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शुक्रवार को आसमान में अनोखा नजारा देखने को मिला है, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया है. बताया गया कि गोरखपुर में शुक्रवार की सुबह गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत भरी उम्मीद लेकर आई, गोरखपुर में शुक्रवार को सुबह 6 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिला है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

बताया गया कि, गर्मी से परेशान गोरखपुर के लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह राहत भरी उम्मीद लेकर आई है. गोरखपुर में सुबह 6:00 से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई. इसके बाद सुबह 12 से 12:30 बजे के बीच आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला. सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुषी छल्ला देखकर लोगों ने इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल और कमरे में कैद करना शुरू कर दिया.

यूपी में योगी सरकार के प्रयासों का बड़ा असर, 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में आई कमी

चमत्कार या और कुछ?

दरअसल, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक घटना है. वैज्ञानिक भाषा में इसे सूर्य प्रभामंडल 'सन हेलो' (Sun Halo) कहा जाता है. आसमान में बहुत अधिक ऊँचाई पर (करीब 5 से 10 किलोमीटर) 'सिरस' (Cirrus) बादल छाए होते हैं, तब तापमान बहुत कम होने के कारण वहां बर्फ के छोटे-छोटे षट्कोणीय (hexagonal) क्रिस्टल बन जाते हैं.

प्रकाश के अपवर्तन की वजह से बना दुर्लभ दृश्य

वैज्ञानिक भाषा में प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जब सूरज की किरणें इन बर्फ के क्रिस्टलों से होकर गुजरती हैं, तो ये प्रिज्म (Prism) की तरह काम करते हैं. ये क्रिस्टल सूर्य की रोशनी को मोड़ देते हैं, जिससे एक गोलाकार सतरंगी छल्ला दिखाई देता है. सूर्य प्रभामंडल (सन हेलो) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फिलहाल, शुक्रवार को गोरखपुर में दिखे इस अद्भुद दृश्य को लेकर लोग अब तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग इसे चमत्कार से भी जोड़ कर देख रहे हैं. बहरहाल मामला जो भी हो लेकिन बारिश की वजह से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से थोड़े राहत जरूर मिली है.

CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'पिस्टल लहराते हुए किसी हिंदू को नहीं धमका सकता माफिया'

Published at : 29 May 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Gorakhpur Weather UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में आसमान पर दिखा दुर्लभ दृश्य, सूर्य के चारो ओर नजर आया इंद्रधनुषीय छल्ला
गोरखपुर में आसमान पर दिखा दुर्लभ दृश्य, सूर्य के चारो ओर नजर आया इंद्रधनुषीय छल्ला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
निपुण भारत मिशन को मिलेगी नई गति, योगी सरकार जिला समन्वयकों को देगी स्पेशल ट्रेनिंग
निपुण भारत मिशन को मिलेगी नई गति, योगी सरकार जिला समन्वयकों को देगी स्पेशल ट्रेनिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमीरपुर पुल हादसे को लेकर योगी सरकार का एक्शन, 6 मजदूरों की मौत के बाद सहायक अभियंता निलंबित
हमीरपुर पुल हादसे को लेकर योगी सरकार का एक्शन, 6 मजदूरों की मौत के बाद सहायक अभियंता निलंबित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दहेज के लिए प्रताड़ित करता था पति, मांग पूरी नहीं होने पर दिया तीन तलाक; FIR दर्ज
दहेज के लिए प्रताड़ित करता था पति, मांग पूरी नहीं होने पर दिया तीन तलाक; FIR दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Jackie Shroff की यह family film बच्चों के साथ बड़ों का भी दिल जीत रही है
Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर हादसे पर बड़ा खुलासा | UP News | Breaking | abp
Twisha Death Case: कोर्ट में पेश होंगे Samarth और Giribala Singh | Samarth | CBI | HC
Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों पर संजय सिंह का बड़ा बयान, '7 सासंद को तोड़ने के बाद...'
पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों पर संजय सिंह का बड़ा बयान, '7 सासंद को तोड़ने के बाद...'
विश्व
पाकिस्तान के मंसूबे पर फिरा पानी, डील के लिए इशाक डार पहुंचे अमेरिका तो ईरान ने कहा, 'ट्रंप के बोलने से...'
PAK के मंसूबे पर फिरा पानी, डील के लिए इशाक डार पहुंचे US तो ईरान ने कहा, 'ट्रंप के बोलने से...'
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
इंडिया
Twisha Sharma death Case: 5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट
5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
बिहार
बिहार BJP में बड़ा फेरबदल, नए प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी, 7 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बदले
बिहार BJP में बड़ा फेरबदल, नए प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी, 7 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बदले
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget