गोरखपुर में आसमान पर दिखा दुर्लभ दृश्य, सूर्य के चारो ओर नजर आया इंद्रधनुषीय छल्ला

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शुक्रवार को आसमान में अनोखा नजारा देखने को मिला है, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया है. बताया गया कि गोरखपुर में शुक्रवार की सुबह गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत भरी उम्मीद लेकर आई, गोरखपुर में शुक्रवार को सुबह 6 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिला है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

बताया गया कि, गर्मी से परेशान गोरखपुर के लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह राहत भरी उम्मीद लेकर आई है. गोरखपुर में सुबह 6:00 से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई. इसके बाद सुबह 12 से 12:30 बजे के बीच आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला. सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुषी छल्ला देखकर लोगों ने इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल और कमरे में कैद करना शुरू कर दिया.

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चमत्कार या और कुछ?

दरअसल, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक घटना है. वैज्ञानिक भाषा में इसे सूर्य प्रभामंडल 'सन हेलो' (Sun Halo) कहा जाता है. आसमान में बहुत अधिक ऊँचाई पर (करीब 5 से 10 किलोमीटर) 'सिरस' (Cirrus) बादल छाए होते हैं, तब तापमान बहुत कम होने के कारण वहां बर्फ के छोटे-छोटे षट्कोणीय (hexagonal) क्रिस्टल बन जाते हैं.

प्रकाश के अपवर्तन की वजह से बना दुर्लभ दृश्य

वैज्ञानिक भाषा में प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जब सूरज की किरणें इन बर्फ के क्रिस्टलों से होकर गुजरती हैं, तो ये प्रिज्म (Prism) की तरह काम करते हैं. ये क्रिस्टल सूर्य की रोशनी को मोड़ देते हैं, जिससे एक गोलाकार सतरंगी छल्ला दिखाई देता है. सूर्य प्रभामंडल (सन हेलो) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फिलहाल, शुक्रवार को गोरखपुर में दिखे इस अद्भुद दृश्य को लेकर लोग अब तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग इसे चमत्कार से भी जोड़ कर देख रहे हैं. बहरहाल मामला जो भी हो लेकिन बारिश की वजह से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से थोड़े राहत जरूर मिली है.

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