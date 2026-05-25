हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड का आरोपी रवि यादव पुलिस एनकाउंटर में ढेर, एक लाख का था इनाम

जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड का आरोपी रवि यादव पुलिस एनकाउंटर में ढेर, एक लाख का था इनाम

Jaunpur News In Hindi: बीते एक मई को बारात लेकर जा रहे दूल्हे आजाद बिंद की खेतासराय थानांतर्गत मनेछा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में पुलिस को आरोपी रवि यादव की तलाश थी.

By : जावेद अहमद, जौनपुर | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 25 May 2026 09:38 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चर्चित आजाद बिंद दूल्हा हत्याकांड में पुलिस ने एक लाख के इनामी रवि यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. इस मुठभेड़ में लाइन बाजार थाना प्रभारी के हाथ में भी गोली लगी है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है. 

जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ रविवार की रात खेतासराय थाना क्षेत्र के पास हुई. पुलिस को रवि यादव के क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी, खबर मिलते ही कई थानों की फोर्स ने खेतासराय थाना क्षेत्र के गोरारी इलाके में घेराबंदी कर दी. तभी बाइक से दो लोग आते हुए दिखाई पड़े. पुलिस टीम में रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी. 

पुलिस मुठभेड़ में आरोपी रवि यादव ढेर

बदमाशों की ओर से अचानक हुई फायरिंग में गोली लगने से लाइन बाजार के थाना प्रभारी केके सिंह घायल हो गए. जबकि एक गोली दूसरे पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. दोनों तरफ़ से हुई फायरिंग में गोली बदमाश के सीने में गली जा लगी. वहीं, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला. 

पुलिस ने जब पास जाकर देखा तो घायल बदमाश रवि यादव था. जिसके बाद पुलिस आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रवि यादव पर पुलिस की ओर से एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. जौनपुर में बीते दिनों हुए आजाद बिंद हत्याकांड में पुलिस को उसकी तलाश थी. 

UP Weather: भीषण गर्मी से धधक रहा यूपी, वाराणसी-प्रयागराज समेत 10 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट, इन जिलों में बारिश के आसार

चर्चित आजाद बिंद हत्याकांड का था आरोपी

बता दें कि एक मई को बारात लेकर जा रहे दूल्हे आजाद बिंद की खेतासराय थाना क्षेत्र में स्थित मनेछा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने कई लोगों पर कार्रवाई भी की. मुठभेड़ में कई घायल भी हुए. पुलिस को सबसे ज्यादा जिसकी तलाश थी उसमें प्रदीप बिंद, रवि यादव, शोले राजभर मुख्य थे. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था.

पुलिस फ़रार आरोपी की तलाश में जुट गई हैं. जिसके बाद पुलिस की ओर से लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

BSP चीफ मायावती के घर पहुंचे कांग्रेस नेता, BJP को मिल गया मौका! केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा

Published at : 25 May 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jaunpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड का आरोपी रवि यादव पुलिस एनकाउंटर में ढेर, एक लाख का था इनाम
जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड का आरोपी रवि यादव पुलिस एनकाउंटर में ढेर, एक लाख का था इनाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: मेयर ने बच्चों को हिंडन नदी में मांस फेंकते पकड़ा! बोलीं- आरोपी छूटे तो थाना सस्पेंड करवा दूंगी
गाजियाबाद: मेयर ने बच्चों को हिंडन नदी में मांस फेंकते पकड़ा! बोलीं- आरोपी छूटे तो थाना सस्पेंड करवा दूंगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तेज गर्मी के बीच बिजली विभाग अलर्ट, झांसी-मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर के लिए लगाए गए कूलर
यूपी में तेज गर्मी के बीच बिजली विभाग अलर्ट, झांसी-मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर के लिए लगाए गए कूलर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताएं बच्चे? CM योगी ने लिखी पाती, ये काम करने की दी सलाह
गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताएं बच्चे? CM योगी ने लिखी पाती, ये काम करने की दी सलाह
Advertisement

वीडियोज

Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Sansani | Crime News: ट्विशा की आखिरी रात का रहस्य ! | Twisha Sharma Case
Janhit | Twisha Murder Case: दिसंबर में शगुन के गीत, मई में राम नाम सत्य! | Bhopal News | ABP News
Bomb Attack In Pakistan's Balochistan: बलूचिस्तान में विद्रोह की नई पिक्चर रिलीज! | Pakistan
ABP Report | Iran US War: क्या अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा ईरान? | Iran-US War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव में BJP की जीत पर भड़के अभिषेक बनर्जी, बोले- '1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भगा दिया'
फाल्टा उपचुनाव में BJP की जीत पर भड़के अभिषेक बनर्जी, बोले- '1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भगा दिया'
दिल्ली NCR
Petrol-Diesel Price Hike: 'रहम कीजिए, आप रोजाना...', पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम तो AAP ने BJP पर कसा तंज
'रहम कीजिए, आप रोजाना...', पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम तो AAP ने BJP पर कसा तंज
इंडिया
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'महंगाई मैन की वसूली...'
पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'महंगाई मैन की वसूली...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: खराब प्रदर्शन के बाद KKR से बाहर होंगे ये 5 खिलाड़ी, अगले सीजन में नहीं आएंगे नजर
IPL 2026: खराब प्रदर्शन के बाद KKR से बाहर होंगे ये 5 खिलाड़ी, अगले सीजन में नहीं आएंगे नजर
बॉलीवुड
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
स्टॉक मार्केट
Share Market: 'खुलेगा होर्मुज' इस उम्मीद के साथ आज गुलजार शेयर बाजार, 76000 के पार सेंसेक्स, निफ्टी भी आगे
'खुलेगा होर्मुज' इस उम्मीद के साथ आज गुलजार शेयर बाजार, 76000 के पार सेंसेक्स, निफ्टी भी आगे
इंडिया
Weather Update: भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
हेल्थ
Covid Steroid Side Effects: कोरोना में खाई थी यह दवाई तो अंदर से खराब हो सकती है कूल्हे की हड्डी, डॉक्टरों ने किया अलर्ट
कोरोना में खाई थी यह दवाई तो अंदर से खराब हो सकती है कूल्हे की हड्डी, डॉक्टरों ने किया अलर्ट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget