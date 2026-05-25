उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यश्र अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने भाजपा के विधायकों और सांसदों पर भी करारा निशाना साधते हुए उन्हें भयभीत बताया.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि प्रदेश में महाविद्युत आपदा मची हुई है. इस दौरान अखिलेश ने उन विधायकों को भविष्य में सपा में शामिल करने से इनकार भी कर दिया जो बिजली को लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं.

बढ़ते जनाक्रोश से बचने के लिए भाजपा के विधायक-सांसद दिखावटी चिट्ठी लिखकर खुद को बचाना चाह रहे हैं .उन्होंने इसे कागजी कवच करार देते हुए कहा कि यह पत्र जनहित का नहीं, बल्कि डूबते भाजपा जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनावों में टिकट पाने का आवेदन पत्र है.

भीषण गर्मी और बिजली संकट पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला

अखिलेश ने आगे लिखा, ऐसे नेताओं के लिए हमारे गठबंधन में कोई जगह नहीं है, जो जनता को दुख-दर्द और दिक्कतों के सिवा कुछ नहीं देते. इस जानलेवा गर्मी में बड़े बुजुर्गों, बीमारों, बच्चों और महिलाओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार वाले ही इस पीड़ा को समझ सकते हैं. उन्होंने भाजपा पर आपदा में अवसर तलाशने का आरोप लगाते हुए कहा कि समस्या का समाधान पूछने पर दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाकर बच निकलने वाले नेताओं के रहते यह समस्या कभी हल नहीं होगी.

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डबल इंजन सरकार की लड़ाई का खामियाजा जनता भुगत रही-अखिलेश यादव

अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा- केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार की आपसी टकराहट का खामियाजा जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है? उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि UP की भाजपा सरकार जानती है कि वह वापस नहीं आएगी, इसलिए जनता की मुश्किलों को नजरअंदाज कर अपने खजाने भरने में लगी है. अखिलेश ने अंत में एक नारा भी लिखा- जन-जन कहे आज का, भार बन गयी भाजपा!

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बता दें कि प्रदेश में इन दिनों तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है. बिजली की कमी से पेयजल संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम है.