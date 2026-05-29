सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से तलाक के बाद मोनिका ने की दूसरी शादी, पति भी जिला पंचायत अध्यक्ष

मोनिका यादव ने मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी से शादी कर ली है. दोनों की शादी गुरुवार (28 मई) को हिमाचल प्रदेश में हुई. मोनिका यादव अभी फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं. दोनों का ये दूसरा विवाह है. पहले मोनिका यादव की शादी आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ हुई थी, जिसके बाद उन दोनों में तलाक हो गया था. गौरव चौधरी भी अपनी जर्मन पत्नी को तलाक दे चुके हैं. गौरव पहले जर्मनी में बिजनेसमैन थे.

मोनिका यादव के पिता नरेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी की सरकार में होमगार्ड मंत्री रह चुके हैं. वर्तमान में फर्रुखाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ा था लेकिन बाद में मोनिका यादव और उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव भाजपा में शामिल हो गए थे.

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बैठकों के दौरान मोनिका और गौरव में बढ़ी नजदीकियां

गौरव चौधरी भी बीजेपी में ही शामिल हैं. यानी गौरव और मोनिका यादव बीजेपी के नेता हैं और दोनों ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं. बताया जा रहा है कि लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी. दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और फिर ये दोस्ती प्रेम के रिश्तों में तब्दील हो गई. इसके बाद दोनों के बीच अक्सर बातचीत और मुलाकात होती रही और अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए.

गोपनीय तरीके से हुई मोनिका और गौरव की शादी!

जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता और मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी और मोनिका यादव ने शादी को पूरी तरह से गोपनीय रखा था. इस शादी समारोह में दोनों पक्षों के सिर्फ रिश्तेदार और बेहद ही करीबी मित्र ही शामिल हुए थे. बताया जा रहा है कि इस शादी समारोह में बीजेपी के अन्य किसी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था.

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