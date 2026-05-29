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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडक्या सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? CM योगी के माफिया वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया

क्या सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? CM योगी के माफिया वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया

UP Politics: सीएम योगी के बयान 'अब कोई माफिया खुली जीप में चलकर पिस्टल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता' पर एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 May 2026 06:37 PM (IST)
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मऊ दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब कोई माफिया खुली जीप में चलकर पिस्टल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता. योगी आदित्यनाथ के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रवक्ता शादाब चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तमंचा लेकर हिंदू को नहीं डरा सकता', इसका मतलब है कि वो मुसलमानों, सिखों, इसाई, पारसी और बौद्ध आदि धर्म के लोगों को लोगों को डरा सकता है.

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'क्या सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं योगी?'

मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि, सीएम योगी के इस बयान का मतलब यह है कि वो सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं. एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि "क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं?"

टॉप-10 माफियाओं की सूची जारी करने की सरकार को चुनौती

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के टॉप10 माफियाओं की सूची जारी करे और हिम्मत हो तो उन पर सामान रूप से बुलडोजर कार्रवाई करे. उन्होंने कहा है कि क्या एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं?  उन्होंने कहा कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर1 पर आ गया है.

सड़क पर धार्मिक आयोजन पर रोक पर प्रतिक्रिया

इसके अलावा एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने पर्व में व्यवधान उत्पन्न करने को लेकर दिए गए सीएम योगी के बयान पर कहा है कि सभी जानते हैं कि पर्व में कौन व्यवधान उत्पन्न कर रहा है और कौन मारीच और ताड़का का रूप धारण कर रहा है. एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने सड़क पर धार्मिक आयोजनों पर रोक लेकर कहा कि क्या सरकार सावन महीने में कांवड यात्रा को लेकर सड़क बंद नहीं की जाएगी, क्या कावंडियों पर पुष्प वर्षा नहीं की जाएगी.

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने अपने बयान के आखिरी में कहा है कि, योगी आदित्यनाथ एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं हैं और देश संविधान से चलेगा, न कि किसी की अपनी निजी सोंच और विचार से देश नहीं चल सकता है. उन्होंने कहा है कि कानून सभी के लिए एक सामान लागू होना चाहिए.

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Published at : 29 May 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Shadab Chauhan UP NEWS Yogi Adityanath AIMIM
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