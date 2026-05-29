कांग्रेस सांसद के साथ लंच के बाद ऑटो ड्राइवर बोले, 'राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार...'

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार (29 मई) को दिल्ली में ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स के बीच पहुंचे. जहां वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. राहुल गांधी ने उनके बीच बैठकर लंच किया. उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स के साथ सीएनजी की बढ़ती कीमत और महंगाई के मुद्दे पर बातचीत की.

राहुल गांधी से मिलने के बाद बिहार के दरभंगा के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर ने कहा, ''मैंने राहुल गांधी के साथ खाना-पीना किया. रोटी-सब्जी खाए. हमने उन्हें अपनी समस्या बताईं. हर दिन 2 रुपये प्रति किलो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसे लेकर हमने राहुल गांधी से कहा कि हमारी इस बात को संसद में उठाएं. हमने उन्हें यह भी बताया कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा. उन्होंने कहा कि वे हमारी समस्या संसद में उठाएंगे. वे हमें बीमा भी दिलवाएंगे.''

हमने राहुल गांधी से अपना दुखड़ा सुनाया- ऑटो ड्राइवर

राहुल गांधी से मुलाकात पर एक अन्य ऑटो ड्राइवर ने बताया, ''गैस महंगी है, हमने राहुल गांधी से अपना दुखड़ा सुनाया ताकि आगे जाकर हमें कोई सुविधा मिले. राहुल गांधी ने कहा कि हम आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार करते हैं. आगे उनकी टीम आती है तो कुछ न कुछ करेंगे.''

पेट्रोल और सीएनजी के दाम हर दिन बढ़ रहे- ऑटो ड्राइवर

बिहार के मोतिहारी के रहने वाले एक दूसरे ऑटो ड्राइवर ने कहा, ''राहुल गांधी से महंगाई और गरीबी को लेकर बातचीत हुई. सीएनजी के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं. पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है. ये ऑटो साढ़े आठ लाख रुपये की मिली है, इस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है. हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है. जहां जाते हैं वहां गाड़ी से सवारी उतारते हैं, पीछे से कोई नंबर नोट कर लेता है, 300-400 रुपये का चालान आता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है. परिवार के पालन-पोषण में ही हमलोग व्यस्त हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आएंगे तो कुछ करेंगे.''

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