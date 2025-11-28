रिसेप्शन में आशीर्वाद देने पहुंचे नेताजी, अचानक टूटा स्टेज और दूल्हा- दुल्हन समेत हुए धड़ाम

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक शादी के रिसेप्शन में उस वक्त हलचल मच गई जब कार्यक्रम के दौरान अचानक स्टेज टूटकर गिर गया. जिस वक्त ये हादसा हुआ स्टेज पर वर वधु का आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा और बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि विश्राम सिंह भी मौजूद थे. जैसे ही वो वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे स्टेज भरभरा कर टूट गया.

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि बुधवार 26 नवंबर की शाम को स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता के भाई की शादी का रिसेप्शन चल रहा था. ये कार्यक्रम शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था. जिसमें तमाम रिश्तेदार और नेता शामिल हुए थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा और बीजेपी विधायक केतकी सिंह के प्रतिनिधि विश्राम सिंह वर वधु का आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचते हैं, उन्हें देखते ही दूल्हा कुर्सी से उठकर उनके पास पहुंचता है और पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, जिसके बाद दोनों नेता अन्य मेहमानों के साथ वर-वधु के पास पहुंचते हैं.

ज्यादा लोगों के चढ़ने से टूटा मंच

ये सभी नेता वर वधु के साथ खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे थे तभी भीड़ बढ़ने की वजह से स्टेज का संतुलन बिगड़ गया और अचानक मंच टूट गया. जिसके बाद दूल्हा-दुल्हन समेत बीजेपी नेता संजय मिश्रा और विश्राम सिंह भी धड़ाम से नीचे जा गिरे. इस घटना के बाद शादी समारोह में हलचल मच गई. एक पल के लिए कोई समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ?

समारोह में आए लोगों ने भागकर उन सभी को उठाया. लेकिन, गनीमत ये रही कि इस घटना में दूल्हा-दुल्हन, बीजेपी नेता संजय मिश्रा और विश्राम सिंह तो बाल-बाल बच गए लेकिन कुछ लोग चोटिल हो गए. जबकि स्टेज पर खड़े एक प्रधान के पैर में फ्रैक्चर हो गया.

लोगों का कहना है कि इस मंच को लकड़ी और लोहे की जाली से बनाया गया था लेकिन स्टेज पर ज्यादा लोगों के चढ़ने की वजह से ये लोगों का भार नहीं सह पाया गया और टूट गया. इस घटना के वजह से शादी समारोह में थोड़ी रूकावट जरूरी आई लेकिन बाद में सब कुछ ठीक कर दिया गया और कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया.

UP में SIR की Ground Report: घर-परिवार छोड़ SIR की ड्यूटी में लगे BLO, रात 3 बजे तक कर रहे काम, खुद बताईं दिक्कतें



