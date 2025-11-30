यूपी में मां के साथ सो रही मासूम बच्ची को उठा ले गया अज्ञात जंगली जानवर, खेत में मिला शव

उत्तर प्रदेश के इस जिले में शनिवार को एक खेत से 10 महीने की बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. बच्ची को एक अज्ञात जंगली जानवर उस समय उठा ले गया था जब वह घर के बाहर झोपड़ी में अपनी मां के साथ सो रही थी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात बहराइच जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के खिरिया शरीफ गांव में हुई और बच्ची का क्षत-विक्षत शव शनिवार को एक खेत से बरामद हुआ. जिले में कुछ ही घंटों के भीतर जंगली जानवर द्वारा छोटे बच्चे को मार डालने की यह दूसरी घटना है.

वन क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार नायक ने शनिवार को बताया, 'कोतवाली देहात अंतर्गत खिरिया शरीफ गांव में शुक्रवार रात करीब 10.30 बजे रमादेवी अपनी दस माह की बच्ची सुनीता के साथ घर के बाहरी हिस्से में बनी फूस की झोपड़ी में सोई हुई थी. रात करीब 12 बजे रमादेवी की आंख खुली तो बच्ची बिस्तर पर नहीं थी. ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो कई घंटे बाद शनिवार सुबह गांव के एक खेत में बच्ची का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ.”

रेंजर ने कहा कि जहां से शव बरामद हुआ है वहां मिले जानवर के पदचिन्ह छोटे छोटे हैं, इस कारण यह अंदाज नहीं लग पा रहा कि घटना को अंजाम देने वाला कौन सा वन्यजीव है. भेड़िए के पदचिन्ह इतने छोटे नहीं होते, वह सियार अथवा जंगली या पागल कुत्ता भी हो सकता है. नायक ने बताया कि बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है व विशेषज्ञ घटना की जांच कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट से यह जानकारी मिल सकेगी कि किस जानवर के हमले से बच्ची की मौत हुई है.

गौरतलब है कि घटनास्थल से करीब 40 किलोमीटर दूर कैसरगंज तहसील के मल्लहन पुरवा गांव में शुक्रवार शाम भेड़िए के हमले में घर के बाहर खेल रहा पांच वर्षीय बच्चा घायल हो गया था, जिसने इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने तलाश अभियान शुरू कर दिया है और इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है.