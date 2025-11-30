PM मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड का किया जिक्र, विंटर टूरिज्म को बताया नई संभावनाओं का केंद्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक कार्यक्रम ‘मन की बात’ में उत्तराखंड की बढ़ती पर्यटन संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देशभर के पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है.

पीएम ने खास तौर पर आदि कैलाश का जिक्र करते हुए बताया कि जहां तीन साल पहले तक सिर्फ दो हजार पर्यटक पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 30 हजार हो गई है. यह आंकड़ा उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती पर्यटक रुचि और बेहतर सुविधाओं का प्रमाण है.

पीएम मोदी ने आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे राज्य में साहसिक गतिविधियों और शीतकालीन पर्यटन का विकास हो रहा है, वैसे-वैसे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी आ रही है. उन्होंने हाल ही में आयोजित आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन को भी एक उल्लेखनीय आयोजन बताया, जिसने उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है.

पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड न केवल धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अब शादी समारोहों के लिए भी पसंदीदा डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट बनता जा रहा है. शांत वातावरण, पवित्र धाम और पहाड़ों की खूबसूरती इसे खास बनाते हैं.

डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर मिल रही राष्ट्रीय पहचान- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका आभार व्यक्त किया. सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त विचार पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने वाले हैं. उन्होंने कहा कि विंटर गेम्स, साहसिक खेलों और डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर मिल रही राष्ट्रीय पहचान आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड पर्यटन नई उड़ान भर रहा है और जल्द ही देवभूमि देश के प्रमुख साहसिक एवं शीतकालीन पर्यटन केंद्रों में शामिल होगी.