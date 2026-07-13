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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार, कई सवालों के घेरे में BKTC

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार, कई सवालों के घेरे में BKTC

Uttarakhand News: बदरीनाथ धाम के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जांच एजेंसियों का कहना है कि अलग-अलग CCTV फुटेज में वह पांच दिनों के भीतर आठ बार संदिग्ध गतिविधियां करते हुए दिखाई दिए हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 13 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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बदरीनाथ धाम के कथित तौर पर चढ़ावा चोरी मामले में चमोली पुलिस ने रविवार रात करीब 11 बजे समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें बदरीनाथ ले जाया गया, जहां विशेष जांच दल (SIT) उनसे लगातार पूछताछ कर रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, थाने पहुंचने पर प्रमोद नौटियाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है.

यह मामला तब सुर्खियों में आया था, जब 2 जुलाई को बदरीनाथ मंदिर का एक CCTV फुटेज सामने आया. फुटेज में प्रमोद नौटियाल कथित तौर पर नकदी ले जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद चढ़ावा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे. उन पर मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप लगे. साथ ही यह भी दावा किया गया कि वह बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे. हालांकि हेमंत द्विवेदी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रमोद नौटियाल समिति के एक सामान्य कर्मचारी थे, उनके निजी सचिव नहीं.

जांच में अब तक सामने आए तथ्यों के अनुसार, 25 जून की CCTV फुटेज में प्रमोद नौटियाल नोटों की एक गड्डी ले जाते हुए दिखाई दिए थे. इस पर सफाई देते हुए उन्होंने दावा किया था कि वह नोटों की गड्डी नहीं, बल्कि उनकी डायरी हो सकती है. वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि अलग-अलग CCTV फुटेज में वह पांच दिनों के भीतर आठ बार संदिग्ध गतिविधियां करते हुए दिखाई दिए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि गिनती के दौरान 500 रुपये के नोटों के बंडल और सोने-चांदी की भेंट भी मंदिर परिसर से बाहर ले जाई गई.

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इस पूरे मामले में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति भी सवालों के घेरे में है. समिति ने दावा किया था कि गणना कक्ष की 45 दिनों की CCTV फुटेज सुरक्षित है, लेकिन जांच टीम को केवल 13 दिनों की फुटेज ही उपलब्ध कराई गई. ऐसे में 32 दिनों की CCTV फुटेज गायब होने को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

फिलहाल SIT आरोपी प्रमोद नौटियाल से पूछताछ कर रही है. इसके अलावा गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय जांच समिति भी मामले की जांच कर रही है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी. जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले में अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है. पुलिस सोमवार को प्रमोद नौटियाल को अदालत में पेश करेगी.

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Input By : आलोक सेमवाल
Published at : 13 Jul 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Badrinath Dham BKTC UTTARAKHAND NEWS
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