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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मिला कोरोना का मरीज, BHU में कराया भर्ती; डॉक्टर्स ने कहा- पैनिक करने वाली सिचुएशन...

यूपी में मिला कोरोना का मरीज, BHU में कराया भर्ती; डॉक्टर्स ने कहा- पैनिक करने वाली सिचुएशन...

Varanasi COVID Patient: वाराणसी से एक कोरोना मरीज के मिलने की पुष्टि हुई है, उसे BHU अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उसका उपचार जारी है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 13 Jul 2026 04:06 PM (IST)
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कोरोना पर देश ने पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया है. वाराणसी में 5 साल पहले के भयावह हालत को याद करते हुए आज हर कोई सहम जाता है. इसी बीच जुलाई के सप्ताह में वाराणसी से एक कोरोना मरीज के मिलने की पुष्टि हुई है, उसे BHU अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उसका उपचार जारी है. सांस लेने में दिक्कत होने पर उसकी जांच कराई गई जिसके बाद वह कोविड पॉजिटिव निकला.

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के आशापुर क्षेत्र के रहने वाले 26 साल के एक युवक को कोरोना होने की पुष्टि की गई है. युवक को उपचार के लिए उसे BHU अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां कोरोना प्रभावित मरीज का इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है. वहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

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बीएचयू के डॉक्टर्स ने क्या कहा?

इस मामले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलॉजी के पूर्व हेड डॉ. गोपाल नाथ का कहना है कि Covid एक वायरस है और इसे पूरी तरह खत्म कर पाना संभव नहीं है. हालांकि, अब हमारे देश में यह पूरी तरह नियंत्रित स्थिति में है. भारत के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अब इससे लड़ने में पूरी तरह सक्षम है, और बिल्कुल भी पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है.

गंभीर रोगियों को सतर्क रहने की जरूरत

हेल्थ एक्सपोर्ट का यह भी कहना है कि जब भी मौसम में बदलाव हो उस दौरान विशेष तौर पर गंभीर रोगियों को सतर्क रहने की जरूरत है. इसमें हृदय रोगी सांस के रोगी चेस्ट की समस्या से जूझने वाले डायबिटीज के लोग शामिल हैं. चेकअप के साथ-साथ चिकित्सकों की सलाह पर दवा का सेवन और अच्छी दिनचर्या के साथ कोरोना से शरीर को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है.

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Published at : 13 Jul 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
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