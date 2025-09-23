हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: जेल से बाहर निकलते ही आजम खान का 2027 का प्लान तैयार? सपा नेता ने बताई अंदर की बात

Exclusive: जेल से बाहर निकलते ही आजम खान का 2027 का प्लान तैयार? सपा नेता ने बताई अंदर की बात

Azam Khan News: बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने साफ कहा कि यह केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं. मैं जेल में किसी से नहीं मिला.

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Sep 2025 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आज मंगलवार (23 सितंबर) की दोपहर रिहा हो गए है. सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं. वहीं अब सभी की नजरें सपा नेता की राजनीति पर है, माना जा रहा है कि वह 2027 के चुनाव से पहले नई पार्टी या बसपा में शामिल हो सकते हैं. हालांकि अब खुद ही पूर्व मंत्री आजम खान ने 2027 के चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है.

सपा नेता आजम खान ने 2027 के चुनाव को लेकर कहा कि अभी तो मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक करना है और इलाज कराना है. उन्होंने कहा कि उसके बाद सोचुंगा क्या होगा 2027 में. वहीं उन्होंने कहा कि इस 23 महीने के पहले 3 साल पहले भी इसी कठिन दौर में रह चुके हैं, आदत पड़ चुकी थी अकेले रहने की. जेल से निकलने के बाद अखिलेश यादव से कोई बातचीत पर उन्होंने कहा कि अभी जेल से निकले कितना समय हुआ.

बसपा में जाने के अटकलें पर आजम खान ने दिया जवाब

वहीं आजम खान ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, इसके साथ ही बसपा से तंजीम फातिमा की मुलाकात पर कहा कि हम झूठे लोग नहीं हैं. बसपा में जाने के अटकलें पर कहा कि जो अटकलें लग रहा है उनसे पूछिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो. बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने साफ कहा कि "यह केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं. मैं जेल में किसी से नहीं मिला. मुझे फोन करने की इजाजत नहीं थी. इसलिए, मैं 5 साल तक पूरी तरह से बाहर के संपर्क में नहीं रहा."

बहुत सी लोगों की दुआएं हैं- आजम खान

अखिलेश यादव की सरकार आने पर सारे मुकदमे वापसी होने पर आजम खान ने बिना मुंह से कुछ बोलते हुए हाथ हिलाया जैसे उन्हें क्या पता. इसके साथ ही सपा नेता ने कहा कि बहुत सी लोगों की दुआएं हैं, सभी का शुक्रिया.

Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले

Published at : 23 Sep 2025 03:28 PM (IST)
Tags :
BSP UP NEWS AZam Khan SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement

वीडियोज

Himachal Pradesh: Mandi आपदा पर Kangana ने विक्रमादित्य को ऐसा क्या बोला की हो गया बवाल?
पवन सिंह ने छोड़ा राइज एंड फॉल, क्या अब सलमान खान के बिग बॉस 19 को टक्कर देगा अशनीर ग्रोवर का शो?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद Sitapur Jail से बाहर, Akhilesh Yadav का बड़ा ऐलान!
Azam Khan Released: जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का आया पहला बयान | Breaking
Shehzahn Khan Exclusive:: गंगा माई की बेटियां, लव एट फर्स्ट साइट, राउडी, छोरियां चली गांव और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
जनरल नॉलेज
Azam Khan Release: क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget