Exclusive: जेल से बाहर निकलते ही आजम खान का 2027 का प्लान तैयार? सपा नेता ने बताई अंदर की बात

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आज मंगलवार (23 सितंबर) की दोपहर रिहा हो गए है. सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं. वहीं अब सभी की नजरें सपा नेता की राजनीति पर है, माना जा रहा है कि वह 2027 के चुनाव से पहले नई पार्टी या बसपा में शामिल हो सकते हैं. हालांकि अब खुद ही पूर्व मंत्री आजम खान ने 2027 के चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है.

सपा नेता आजम खान ने 2027 के चुनाव को लेकर कहा कि अभी तो मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक करना है और इलाज कराना है. उन्होंने कहा कि उसके बाद सोचुंगा क्या होगा 2027 में. वहीं उन्होंने कहा कि इस 23 महीने के पहले 3 साल पहले भी इसी कठिन दौर में रह चुके हैं, आदत पड़ चुकी थी अकेले रहने की. जेल से निकलने के बाद अखिलेश यादव से कोई बातचीत पर उन्होंने कहा कि अभी जेल से निकले कितना समय हुआ.

बसपा में जाने के अटकलें पर आजम खान ने दिया जवाब

वहीं आजम खान ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, इसके साथ ही बसपा से तंजीम फातिमा की मुलाकात पर कहा कि हम झूठे लोग नहीं हैं. बसपा में जाने के अटकलें पर कहा कि जो अटकलें लग रहा है उनसे पूछिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो. बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने साफ कहा कि "यह केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं. मैं जेल में किसी से नहीं मिला. मुझे फोन करने की इजाजत नहीं थी. इसलिए, मैं 5 साल तक पूरी तरह से बाहर के संपर्क में नहीं रहा."

बहुत सी लोगों की दुआएं हैं- आजम खान

अखिलेश यादव की सरकार आने पर सारे मुकदमे वापसी होने पर आजम खान ने बिना मुंह से कुछ बोलते हुए हाथ हिलाया जैसे उन्हें क्या पता. इसके साथ ही सपा नेता ने कहा कि बहुत सी लोगों की दुआएं हैं, सभी का शुक्रिया.

Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले