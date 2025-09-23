हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले

Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले

Exclusive: सपा नेता आजम खान ने बसपा में शामिल होने, गठबंधन करने या कांग्रेस के साथ जाने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है. इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर भी इशारों में अपनी बात रखी.

By : विवेक राय | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 23 Sep 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने सीतापुर जेल से रिहाई के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया है.  सपा नेता ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सभी का धन्यवाद. इसके साथ ही आजम खान ने खुद को लेकर लग रही सियासी अटकलों पर भी प्रतिक्रिया दी. आजम खान से पूछा गया कि बसपा में जाने की अटकलें लगाई जा रहीं हैं, क्या कहेंगे?  उन्होंने कहा कि जो अटकलें लगा रहे हैं उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?

आजम खान से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर भी सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में सरकार आई तो सारे मुकदमे वापस होंगे. अखिलेश यादव की सरकार आने पर सारे मुकदमे वापसी होने पर आजम खान ने बिना कुछ बोलते हुए हाथ हिलाया. उन्होंने जो संकेत दिए उससे लगा कि जैसे उन्हें इस बारे में नहीं पता.

अखिलेश ने क्या कहा था?

बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान की रिहाई पर खुशी जहिर करते हुए कहा कि राज्य में सपा की सरकार बनने पर खान के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिये जाएंगे. यादव ने आजम की सीतापुर जेल से करीब 23 महीने बाद रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुएकहा, 'जिस तरह से मुख्यमंत्री जी (योगी आदित्यनाथ) ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं. न केवल अपने बल्कि उप मुख्यमंत्री (केशव प्रसाद मौर्य) और तमाम भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं. सपा की सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आजम खान साहब पर, वह सब वापस लेने का काम करेंगे.' 

BSP में जाएंगे, गठबंधन करेंगे या कांग्रेस से बनेगी बात? आजम खान की रिहाई के बाद लग रहीं ये अटकलें

23 महीने बाद आजम खान, 23 सितंबर 2025, मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हुए. वह करीब 12.30 बजे जेल से बाहर निकले और सीधे सीतापुर के लिए रवाना हुए. सीतापुर से उनके साथ बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम रामपुर के रास्ते में साथ हैं. 

 

Published at : 23 Sep 2025 02:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics AZam Khan Rampur News
