हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAyodhya News: अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण, अंतिम चरण में कार्यक्रम की तैयारियां

Ayodhya News: अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण, अंतिम चरण में कार्यक्रम की तैयारियां

UP News: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण और पूर्णाहुति समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. कार्यक्रम में 6-7 हजार लोग शामिल होंगे.

By : विवेक राय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरो पर हैं. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण और पूर्णाहुति समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. ट्रस्ट के मीडिया समन्वयक शरद शर्मा ने कार्यक्रम से जुड़े विस्तृत विवरण साझा किए.

शरद शर्मा के अनुसार, इस बार का कार्यक्रम मुख्यतः उत्तर प्रदेश का है. अयोध्या के पूज्य संतों के साथ-साथ पूर्वी यूपी, अवध प्रांत, काशी प्रांत, गोरक्ष प्रांत और विभिन्न मठ-मंदिरों तथा वनवासी क्षेत्रों से जुड़े विशेष जनों को आमंत्रित किया गया है. कुल 6,000- 7,000 लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे.

उन्होंने बताया कि इस बार मेहमानों का चयन जिला स्तरीय समिति, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने किया है. धर्माचार्य विभाग ने देशभर के शिव, हनुमान, दुर्गा मंदिरों से जुड़े प्रमुख लोगों से संपर्क साधा है.

पीएम मोदी और मोहन भागवत की विशेष उपस्थिति

25 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत की विशेष उपस्थिति रहेगी. शरद शर्मा ने बताया कि जो अत्यंत लंबे समय से राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, उसकी पूर्णाहुति इसी दिन की जाएगी.

20 से 25 नवंबर तक पूजन-अनुष्ठान

तैयारियों के तहत 20 नवंबर से पूजन की शुरुआत होगी. सरयू जल से कलश यात्रा का शुभारंभ होगा जहां दोपहर 2:30 बजे महिलाओं का आगमन होगा. शाम 4 बजे तक पूजन होगा, इसके बाद कलश यात्रा राम मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी. 21 से 24 नवंबर तक नित्य पूजन होगा और 25 नवंबर को पूर्णाहुति होगी. इस दौरान यज्ञशाला में वैदिक मंत्रों के साथ हवन-अनुष्ठान होगा. हालांकि कौन यजमान होगा इसको लेकर उन्होंने कहा यजमान संबंधी जानकारी ट्रस्ट बाद में जारी करेगा.

मंदिर परिसर के छह देवालयों में भी पूजन और ध्वजारोहण

शरद शर्मा ने बताया कि मंदिर के परकोटे में स्थित छह मंदिरों में भी विशेष पूजन और ध्वजारोहण होगा. इनमें हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, माता अन्नपूर्णा मंदिर, मां दुर्गा मंदिर, शिव परिवार मंदिर और सूर्य देव का मंदिर है. इन सभी स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा पहले ही की जा चुकी है. अब 25 के बाद आम भक्त पहली बार इनका दर्शन कर सकेंगे.

सेना की मदद से होगा झंडारोहण

उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया सेना के सहयोग से संपन्न होगी. इसके लिए एलएनटी, टाटा और सोनपुर ग्रुप समेत निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों का संयुक्त समन्वय बैठाया गया है. शरद शर्मा ने कहा कि रामलला के रोज 70-80 हजार भक्त दर्शन कर रहे हैं. राम दरबार का दर्शन वर्तमान में करीब 5,000 लोग प्रतिदिन कर पा रहे हैं. 

राम दरबार तक जाने के लिए 40 सीढ़ियां हैं, इसलिए सुरक्षा मानकों और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अगर लोगों को दर्शन करना बढ़ाना होगा तो उस सम्बन्धी विचार किया किया जाएगा. उन्होंने कहा 25 नवंबर के बाद राम मंदिर परकोटे के सभी मंदिरों के दर्शन आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 18 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnancy Air Pollution Risk: 400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
यूटिलिटी
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget