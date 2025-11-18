आवास मिलेगा, जमीन कब्जामुक्त कराएंगे, हड़पे रुपये भी दिलाएंगे, जनता दर्शन में बोले सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह गोरखपुर में जनता दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने वहां आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इसके निवारण के निर्देश दिए, इस दौरान क़रीब 200 लोग जनता दर्शन में आए थे, सीएम योगी ने एक-एक कर सबकी परेशानियां सुनी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए. जनता दर्शन में यूपी के अलग-अलग जिलों से आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं के बारे में बताया. और अपनी आवास से लेकर ज़मीन पर कब्जा करने व हजारों रुपये हड़पे जाने की परेशानी बताई.

सीएम योगी ने की फरियादियों से मुलाक़ात

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लोगों को आवास दिलाने, जमीन कब्जा मुक्त कराने, इलाज में हर संभव मदद, हड़पे गए रुपये वापस कराने का आश्वासन दिया और वहां मौजूद अधिकारियों को उनकी तमाम समस्याओं के तत्काल निवारण के निर्देश दिए.

सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में कई कार्यक्रम भी हैं. मुख्यमंत्री आज सुबह 11 बजे उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सौगात देंगे. और 72.78 करोड़ रुपये की परियोजना का लोकार्पण करेंगे. सीएम योगी पुलिसिंग को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सौगात देंगे.

विज्ञान प्रयोगशाला का नवीनीकरण

इसके अलावा सीएम योगी आज सुबह 11 बजे गोरखपुर में शास्त्री चौक के समीप जिला अस्पताल रोड पर 72.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन उच्चीकृत भवन का लोकार्पण करेंगे. अब यह प्रयोगशाला 'बी' श्रेणी से अपग्रेड होकर 'ए' श्रेणी की हो गई है.

गोरखपुर में स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन को उच्चीकृत कर छह मंजिला बनाया गया है. इसके साथ ही अब यहां फोरेंसिक जांच सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा. उच्चीकृत लैब की बिल्डिंग में लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी के डाटा स्टोरेज की रिकवरी के साथ आवाज संबंधी फोरेंसिक जांच भी होगी.

आग्नेय अस्त्र और विस्फोटक पदार्थों की जांच की भी मॉडर्न सुविधा उपलब्ध होगी. गृह विभाग के इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने कराया है.