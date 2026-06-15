'दुनियाभर में चंदे की चर्चा...', राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में SIT गठन पर बोले इकबाल अंसारी

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपये के कथित हेराफेरी मामले की जाँच के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जाँच समिति यानी एसआईटी का गठन किया है. जिसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. बाबरी मस्जिद के पैरोकार इक़बाल अंसारी ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे सब साफ हो जाएगा.

पूर्व बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या को लेकर पूरी दुनिया में आस्था है, ये मामला जो सामने आया है वो भगवान राम से जुड़ा है. चर्चा है कि यहां चंदे को लेकर कुछ घोटाला हुआ है और इसे अब देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि दान और पैसे में कुछ अनियमितता हुई है.

राम मंदिर मामले पर SIT के गठन का स्वागत

इक़बाल अंसारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया है. इससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा. हम इस बात की तारीफ करते हैं. अयोध्या का मामला भगवान राम से जुड़ा हैं जो भी कुछ होगा वो सब सामने आएगा.

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राम मंदिर दान मामले में सरकार द्वारा एसआईटी गठित किए जाने पर साकेत भवन मंदिर के महंत सीताराम दास ने कहा कि "राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया है. यह एक सकारात्मक कदम है. इस मामले की जाँच पूरी पारदर्शिता और जानकारी के साथ होनी चाहिए. किसी भी सनातन धर्मावलंबियों की आस्था आहत नहीं होनी चाहिए. जांच स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए."

एसआईटी गठन के बाद मामले की होगी निष्पक्ष जाँच

अयोध्या में सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के महंत डॉ. देवेशाचार्य जी महाराज ने राम मंदिर चढावे को लेकर SIT के गठन पर कहा कि "हम सबसे पहले इस मामले का संज्ञान लेने और मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित करने के लिए सरकार को शुभकामनाएं देते हैं. कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है. ऐसे में ये जरूरी है कि इसकी सही तरीके से जाँच की जाए और सच्चाई सामने आए.

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