ओवैसी ने यूपी में उतारा अपना पहला प्रत्याशी, AIMIM चीफ बोले- न बुलडोजर का डर है न एनकाउंटर का

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने अपना पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या मैं शौकत अली को यहां से कैंडिडेट घोषित करूं? मैं शौकत अली को मटेरा विधानसभा से उम्मीदवार ऐलान करता हूं.. आपकी इजाजत पर और आपकी मंजूरी पर हमने शौकत अली को अपना कैंडिडेट का ऐलान किया और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मटेरा में, बहराइच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे.

AIMIM के मैदान में उतरने से क्या मुस्लिम वोट बंट जाएगा?

वहीं ओवैसी के इस बड़े दांव के बाद अब मटेरा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और गरमा गया है और जिसका सीधा असर लखनऊ की सियासत पर दिख रहा है. क्योंकि मटेरा से समाजवादी पार्टी की विधायक मारिया शाह हैं, जो पूर्व मंत्री यासिर शाह की पत्नी हैं. इस सीट पर सपा का ही कब्जा है लेकिन अब देखना ये है कि AIMIM के मैदान में उतरने से क्या मुस्लिम वोट बंट जाएगा या नहीं.

उत्तर प्रदेश में अब मजलिस का परचम लहराएगा- असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब मजलिस का परचम लहराएगा, हमें न बुलडोजर का डर है, न एनकाउंटर का. आई लव मुहम्मद कहने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे. वहीं एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि यूपी के सीएम को बताना चाहता हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, संविधान की दफा 48 क्या कहती है. राष्ट्रीय कामधेनू आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, अगर ये सब है फिर जो आप बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी को लोग इंसान नहीं है, Biological है. क्या यूपी सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर नहीं बन गया.

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